На Украине раскрыли цель санкций США против "Северного потока-2"

На Украине раскрыли цель санкций США против "Северного потока-2"
Фото: Jens Büttner / dpa / www.globallookpress.com
Ограничения могут быть связаны с будущей встречей Путина и Байдена

На сегодняшний день между американскими парламентариями и администрацией президента Джо Байдена идут жаркие споры по поводу новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Окончательный перечень ограничительных мер еще не сформирован, однако их реальной целью может быть нет сама ГТС. Такое мнение высказал украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский.

В статье для издания "Главред" он попытался объяснить причины задержки окончательной сертификации нового газопровода. Аналитик даже раскрыл "заговор" России и Германии по поводу "Северного потока-2". Об этом сообщает телеканал "360".

Землянский прокомментировал статью Моритца Коха и Клауса Стратманна в немецком издании Handelsblatt, которые подсказали "Газпрому" способ сэкономить на транзите газа через Украину. Для этого они предложили запустить ГТС до официального лицензирования со стороны регулятора и просто заплатить за это штраф.

Эксперт из Незалежной подчеркнул, что российская компания не пойдет на такой шаг из потенциальных политических рисков. В то же время он отметил, что отечественные и немецкие юристы просто не могли не знать правила сертификации, из чего сделал вывод, что процесс запуска "Северного потока-2" затягивается умышленно. 

Однако, большее любопытство вызывает другое заявление специалиста по энергетике. Он решил, что США в реальности не собираются оказывать давление на российскую ГТС.

Санкции, по мнению аналитика, вводятся для будущих переговоров лидеров двух держав: Джо Байдена и Владимира Путина, которые должны обсудить будущее мироустройство. Землянский считает потенциальные ограничения торгами, обращая внимания, что в Германии есть как прозападные, так и пророссийские силы.

Источник: Главред ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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