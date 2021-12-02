Вскоре Республику могут ждать большие перемены

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что после того, как в стране будет принята обновленная конституция, Республику ждут серьезные изменения. Не исключено даже, что в государстве состоятся досрочные выборы главнокомандующего.



Таким мнением лидер белорусов поделился во время беседы с гендиректором МИА "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым. Однако пока он не решил, будет ли выдвигать свою кандидатуру, передает RT.

К слову, недавно Александр Лукашенко рассказал о риске срыва референдума по новой конституции Белоруссии.По мнению президента, этому может помешать военный конфликт.