Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов

Вскоре Республику могут ждать большие перемены

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что после того, как в стране будет принята обновленная конституция, Республику ждут серьезные изменения. Не исключено даже, что в государстве состоятся досрочные выборы главнокомандующего.

Таким мнением лидер белорусов поделился во время беседы с гендиректором МИА "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым. Однако пока он не решил, будет ли выдвигать свою кандидатуру, передает RT.

К слову, недавно Александр Лукашенко рассказал о риске срыва референдума по новой конституции Белоруссии.По мнению президента, этому может помешать военный конфликт.

Источник: Белта ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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