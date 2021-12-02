Кулеба рассказал об ответе НАТО на призыв Украины по сдерживанию России

Кулеба рассказал об ответе НАТО на призыв Украины по сдерживанию России
Дмитрий Кулеба. Фото: Serhii Hudak / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Альянс и Незалежная совместно поработают над санкциями против РФ

Руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба подвел итоги саммита глав МИД стран НАТО, прошедшего 1 декабря в Риге. По словам чиновника, члены Североатлантического альянса дали положительный ответ на призыв Незалежной по сдерживанию России

На пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел представитель Украины заявил, что в военно-политическом блоке настроены на углубленное сотрудничество с Киевом, особенно в части санкционного давления на Россию. Более того, по словам дипломата, члены НАТО готовы отправлять нашей стране сигналы о недопущении потенциальной военной агрессии.

Он подчеркнул, что страны, входящие в Североатлантический альянс, договорились о военно-техническом сотрудничестве с Незалежной. Кулеба отметил, что его устраивает ответ НАТО по всем трем предложенным направлениям взаимодействия.

Глава МИД Украины также выразил благодарность генсеку НАТО за его "принципиальную позицию". Дипломат подчеркнул, что Йенс Столтенберг постоянно призывает членов военно-политического блока к сотрудничеству с Украиной.

Напомним, участвующая в том же саммите Турция отказалась поддержать санкции против России. Глава МИД республики заявил, что НАТО должно выстроить баланс по сдерживанию и диалогу с нашей страной.

Источник: Интерфакс-Украина ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость336079
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Украинские военные готовы и СПОСОБНЫ отразить «агрессию России», — пишет иностранный агент Голос Америки.

Так что расходимся. Непонятно, почему переживают всякие Столтенберги, зачем грозят России «последствиями».
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