Почему перекрытие газопровода является "самоубийством" для Лукашенко: объяснил эксперт

Почему перекрытие газопровода является "самоубийством" для Лукашенко: объяснил эксперт
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
От действий президента Белоруссии может пострадать Россия

Глава Белоруссии Александр Лукашенко вряд ли станет реализовывать свои угрозы в адрес Польши о перекрытии газопровода. Этот шаг ударит в первую очередь по отношениям с Россией. Об этом заявил эксперт по энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, остановка транзита голубого топлива приведет белорусского правителя к противостоянию с коллективным Западом. Решение Лукашенко можно сравнить почти что с "политическим самоубийством", считает аналитик.

Юшков подчеркнул, что кроме проходящего через территорию Белоруссии российского газопровода Ямал-Европа, есть еще и "Северный поток", который сможет удовлетворить потребности европейских потребителей. Он отметил, что от перекрытия транзита пострадает не только Польша, но и российские компании.

Эксперт напомнил, что белорусским участком ГТС владеет "Газпром", поэтому властям РБ придется сначала экспроприировать его, чтобы потом распоряжаться по собственному усмотрению. А это, по словам аналитика, противоречит межправительственному договору, подписанному Москвой и Минском.

Специалист по энергетике также обратил внимание, что "Газпром" сам не будет останавливать транзит голубого топлива, потому что вложил дополнительные средства на развитие ГТС. По его словам, в случае захвата газопровода Ямал-Европа Минску придется вернуть все расходы.

К слову, ранее бывший сотрудник МИД РБ Валерий Ковалевский объяснил, почему в противостоянии с Западом Лукашенко заговорил о ядерном оружии.

Источник: Ридус ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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Гость333418
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Александр Лукашенко не чета путину!Путин будет делать все то,что задумал батька
Гость333773
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Новости третьего мира, мышиная возня
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