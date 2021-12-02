США обеспокоены присутствием войск РФ у границы Украины

Глава Пентагона сделал заявление

Руководитель американского оборонного ведомства Ллойд Остин заявил об обеспокоенности в связи с "присутствием российских войск" на границе с Украиной.

Глава Пентагона озвучил позицию США во время общения с журналистами в столице Южной Кореи, Сеуле.

"Мы обеспокоены в связи с [присутствием] российских войск около границы с Украиной", – подчеркнул Остин.

Отметим, что в последнее время Незалежная и члены НАТО периодически выражают обеспокоенность из-за потенциальной военной угрозы со стороны России. Позиция Кремля заключается в том, что наша страна имеет право передвигать войска на собственной территории, как ей угодно.

Напомним, в среду, 1 декабря, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в НАТО приняли предложение по сдерживанию России.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость332271
Пожаловаться Ответить
Проще и честнее было сказать,что они вообще обеспокоены тем,что Россия существует после развала СССР.Ведь такой сценарий не входил в их планы.
1
новости партнеров

"Ползал на коленях": Лукашенко поведал о своих мольбах перед Порошенко после диалога с Путиным

Экс-президент Украины не сдержал обещаний

Столтенберг отказал России в праве иметь свои сферы влияния

Натовский шеф объявил, что мир уже не вернется во времена, когда большие страны в чем-то ограничивали малые

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей