Глава Пентагона сделал заявление

Руководитель американского оборонного ведомства Ллойд Остин заявил об обеспокоенности в связи с "присутствием российских войск" на границе с Украиной.

Глава Пентагона озвучил позицию США во время общения с журналистами в столице Южной Кореи, Сеуле.

"Мы обеспокоены в связи с [присутствием] российских войск около границы с Украиной", – подчеркнул Остин.

Отметим, что в последнее время Незалежная и члены НАТО периодически выражают обеспокоенность из-за потенциальной военной угрозы со стороны России. Позиция Кремля заключается в том, что наша страна имеет право передвигать войска на собственной территории, как ей угодно.

Напомним, в среду, 1 декабря, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в НАТО приняли предложение по сдерживанию России.