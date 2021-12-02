Решение Брюсселя противоречит интересам Варшавы

Конфликтная ситуация на границе Белоруссии и Польши постепенно сходит на нет, но миграционный кризис еще далек от завершения. Судьба тысячи беженцев на сегодняшний день зависла в воздухе. Брюссель подходит к решению проблемы более чем умеренно, что совершенно не устраивает Варшаву.

В Польше даже осудили предложение Евросоюза о продлении правовой неопределенности для мигрантов из Белоруссии. Речь идет об увеличении сроков рассмотрения запросов беженцев на убежище в европейских странах.

Руководитель польской дипломатической миссии в Брюсселе Анджей Садось считает, что подобная мера вряд ли может Варшаве в решении миграционного кризиса. Дипломат подчеркнул, что решение Еврокомиссии полностью противоречит предложению властей республики.

Садось отметил, что в Польше настаивают на приостановке процедур по рассмотрению ходатайств мигрантов, что должно стать противодействием "гибридной атаке" Белоруссии. На деле же, как заметил посол, сроки запроса убежища продлевают. По его словам, план Брюсселя только увеличит нагрузку на Варшаву, Ригу и Вильнюс.

Кстати, параллельно в Евросоюзе обсуждают идею коллективного финансирования защиты от Белоруссии в условиях миграционного кризиса. Представитель Литвы в ЕП предложил остальным странам скинуться на строительство стен на границе с РБ.

Напомним, ранее эксперт по энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, почему белорусский правитель Александр Лукашенко откажется выполнять свои угрозы в адрес Польши о перекрытии газопровода.