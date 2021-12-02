Польша отвергла предложение Евросоюза по мигрантам

Польша отвергла предложение Евросоюза по мигрантам
Фото: Ulf Mauder / dpa / www.globallookpress.com
Решение Брюсселя противоречит интересам Варшавы

Конфликтная ситуация на границе Белоруссии и Польши постепенно сходит на нет, но миграционный кризис еще далек от завершения. Судьба тысячи беженцев на сегодняшний день зависла в воздухе. Брюссель подходит к решению проблемы более чем умеренно, что совершенно не устраивает Варшаву.

В Польше даже осудили предложение Евросоюза о продлении правовой неопределенности для мигрантов из Белоруссии. Речь идет об увеличении сроков рассмотрения запросов беженцев на убежище в европейских странах.

Руководитель польской дипломатической миссии в Брюсселе Анджей Садось считает, что подобная мера вряд ли может Варшаве в решении миграционного кризиса. Дипломат подчеркнул, что решение Еврокомиссии полностью противоречит предложению властей республики.

Садось отметил, что в Польше настаивают на приостановке процедур по рассмотрению ходатайств мигрантов, что должно стать противодействием "гибридной атаке" Белоруссии. На деле же, как заметил посол, сроки запроса убежища продлевают. По его словам, план Брюсселя только увеличит нагрузку на Варшаву, Ригу и Вильнюс. 

Кстати, параллельно в Евросоюзе обсуждают идею коллективного финансирования защиты от Белоруссии в условиях миграционного кризиса. Представитель Литвы в ЕП предложил остальным странам скинуться на строительство стен на границе с РБ.

Напомним, ранее эксперт по энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, почему белорусский правитель Александр Лукашенко откажется выполнять свои угрозы в адрес Польши о перекрытии газопровода. 

Источник: Euractiv ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость5978264
Пожаловаться Ответить
Польша всегда была против принятия всяких таких мигрантов, а их полчища не попадали прямо в страну. Поэтому и сейчас она поддержит перемещение их напрямую к желающим. Такая же политика и у Венгрии, которая даже очень дружит с Лукой.
1
новости партнеров

"Ползал на коленях": Лукашенко поведал о своих мольбах перед Порошенко после диалога с Путиным

Экс-президент Украины не сдержал обещаний

Столтенберг отказал России в праве иметь свои сферы влияния

Натовский шеф объявил, что мир уже не вернется во времена, когда большие страны в чем-то ограничивали малые

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей