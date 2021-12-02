Пушков указал на лицемерие Столтенберга

Пушков указал на лицемерие Столтенберга
Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
На Западе позволяют себе делать то, за что критикуют Москву

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков указал на очередное проявление двойных стандартов Запада по отношению к России.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает "неприемлемым" сам факт наличия у России сферы интересов за пределами собственной территории, и предупредил, что альянс будет строго пресекать любые попытки Москвы влиять на суверенные решения соседей.

"Для генсека НАТО неприемлемо наличие у России сферы интересов. Зато у НАТО она может простираться аж до Китая. И включает еще и сферы агрессии – прямой и косвенной: в Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии",

– прокомментировал в своем "Твиттере" слова натовца Пушков. По его мнению, Столтенберг открытым текстом дал понять, что в Брюсселе не считают Москву равноправным партнером.

"Его мысль такова: Западу можно все, России – ничего. Лицемерие в кубе",

– констатировал российский сенатор.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, присутствовавший на заседании глав МИД стран НАТО в Риге 1 декабря, сообщил, что члены альянса пообещали помочь Киеву в деле "сдерживания" России.

О том, как Москва будет реагировать на подобную помощь, на днях жестко высказался президент РФ Владимир Путин.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость332856
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Гость335905
Столтенберг ручная обезьяна США
Видимо Пушкова и других подобных товарищей родители не научили, что очень часто работает принцип: "МОЛЧИ - БУДЕШЬ УМНЕЕ", а может и научили, но подхадлимство уже в крови, а значит очень хочется показать свою преданность начальству, а то Новый Год на носу, вдруг в Кремль позовут и орден какой-нибудь дадут с соответствующими преференциями
Гость332856
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Гость335905
Столтенберг ручная обезьяна США
И Пушков - ручная обезьяна российской правящей элиты
Гость335905
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Столтенберг ручная обезьяна США
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