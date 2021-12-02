В Москве и Вашингтоне по-разному видят суть украинского кризиса

Между Украиной и Россией разрастается конфликт, но он может быть урегулирован дипломатическим путем. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в четверг, 2 декабря, в рамках Совета глав МИД ОБСЕ в Стокгольме.

По словам Блинкена, Соединенные Штаты настроены на мирное решение украинского кризиса, но этому могут помешать "агрессивные планы России".

"Это не только наши опасения, они разделяются и многими странами в Европе",

– высказался Блинкен, подчеркнув, что в этом случае Россию ждут неминуемые "серьезные последствия".

В то же время, если Москва согласна на дипломатическое урегулирование, Вашингтон готов выступить посредником, сообщил госсекретарь США.

Лавров, со своей стороны, указал, что Москва готова приветствовать усилия Вашингтона по урегулированию внутриукраинского кризиса в Донбассе.

"Наши американские коллеги не раз говорили, что они хотят помочь, не разрушая нормандский формат, восстановив отдельный канал диалога, который существовал при прошлой администрации. Мы к этому готовы",

– цитируют Лаврова РИА "Новости".

Эти заявления министров прозвучали непосредственно перед переговорами. Сама встреча Лаврова с Блинкеном проходила за закрытыми дверями и продлилась около 40 минут.

Накануне Блинкен общался с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который заявил об угрозе, которую представляет скопление российский войск у границ Незалежной. Госсекретарь пообещал обсудить с Лавровым этот вопрос.