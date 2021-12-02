Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
Глава МИД России Сергей Лавров сегодня активно работает на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме и традиционно пользуется популярностью у журналистов, которые слишком активно пытаются запечатлеть шефа отечественной дипломатии с его коллегами или задать ему свои вопросы.
В результате Сергей Викторович вынужден "отбиваться" от назойливых сотрудников медиа шутками.
Сначала журналисты атаковали Лаврова и главу Госдепа Энтони Блинкена, пишет "МК". На брифинге министры выступили с короткими речами по итогам их переговоров, после чего корреспонденты стали бурно выкрикивать свои вопросы. В результате Лавров со смехом обратился к ним:
"Не кричите на нас!"
Затем у Сергея Викторовича была встреча с новой главой МИД Великобритании Лиз Трасс. Перед переговорами их долго фотографировали, и российский министр, как бы теряя терпение, в шутку произнес:
"Мы не собираемся танцевать! Выходите!"
И когда толпа народа стала продвигаться к выходу из помещения, на миг выключился свет. Трасс спросила у Лаврова: "Проблемы со светом, Сергей?"
"Проблемы у кого-то со спиной", – ответил на министр, имея в виду, что некто задел выключатель.
Заметим, что ранее такая же история с электричеством произошла сегодня на встрече Блинкена с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Что касается Трасс, напомним, буквально на днях она насмешила публику, облачившись в бронежилет и каску,
и прокатившись в танке "Челленджер 2" в ходе посещения британской военной базы в Эстонии, которая расположена в 160 км от российской границы.
Экс-президент Украины не сдержал обещаний
Натовский шеф объявил, что мир уже не вернется во времена, когда большие страны в чем-то ограничивали малые