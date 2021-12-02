Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
826 новости
ЕС принял окончательное решение по новым рестрикциям в отношении Белоруссии. Об этом поведал источник журналистам.
Официально Европа раскроет подробности ограничительных мер против белорусов в ближайшее время, 2 декабря.
Сейчас в черном списке европейцев находится почти 200 белорусских граждан и 15 компаний.
Как ранее сообщалось, Европа готовит санкции против Белоруссии на фоне миграционного кризиса, в котором обвиняет Минск.
Экс-президент Украины не сдержал обещаний
Натовский шеф объявил, что мир уже не вернется во времена, когда большие страны в чем-то ограничивали малые