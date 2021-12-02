Европа утвердила новые санкции против Белоруссии

Точный список организаций и лиц, попадающих в черный список, станет известен скоро

ЕС принял окончательное решение по новым рестрикциям в отношении Белоруссии. Об этом поведал источник журналистам.

Официально Европа раскроет подробности ограничительных мер против белорусов в ближайшее время, 2 декабря. 

Сейчас в черном списке европейцев находится почти 200 белорусских граждан и 15 компаний. 

Как ранее сообщалось, Европа готовит санкции против Белоруссии на фоне миграционного кризиса, в котором обвиняет Минск. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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