Точный список организаций и лиц, попадающих в черный список, станет известен скоро

ЕС принял окончательное решение по новым рестрикциям в отношении Белоруссии. Об этом поведал источник журналистам.

Официально Европа раскроет подробности ограничительных мер против белорусов в ближайшее время, 2 декабря.

Сейчас в черном списке европейцев находится почти 200 белорусских граждан и 15 компаний.

Как ранее сообщалось, Европа готовит санкции против Белоруссии на фоне миграционного кризиса, в котором обвиняет Минск.