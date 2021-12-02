ЕС и США не станут защищать Незалежную в случае военного конфликта

В последние дни глава НАТО Йен Столтенберг то и дело предупреждает Россию о тяжелых последствиях в случае "вторжения" на Украину. В Китае же пришли в недоумение от слов руководителя Альянса. Даже простые интернет-пользователи понимают, что Запад лишь на словах заступается на Незалежную, которая сама же и провоцирует напряженность в отношениях с соседкой.

Об очередном выступлении Столтенберга написал портал "Гуаньча", чьи читатели уверены, как только Россия применит свое оружие, натовские военные лишь сверкнут пятками, оставив Украину один на один с соседкой.

Китайцы уверены, лучшее, что может сделать Запад – это прекратить играть в подобные игры. Жители Поднебесной считают, что Украина сама провоцирует конфликт, в который хочет втянуть НАТО и Штаты, не понимая всей трагедии, которая ее ждет.

Кое-кто уверен, что Киев просто пытается своими агрессивными заявлениями добиться внимания Москвы. Украина "выпендривается", надеясь на то, что Россия будет терпеть ее выходки. Однако РФ подготовлена к военному конфликту. Поэтому, полагают китайцы, Украине стоит поумерить свой пыл.

Ранее Столтенберг отказал России в праве иметь собственные сферы влияния и интересов.