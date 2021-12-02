В Китае посоветовали Украине "не выпендриваться" перед Россией

В Китае посоветовали Украине "не выпендриваться" перед Россией
Фото: Britta Pedersen/ZB/www.globallookpress.com
ЕС и США не станут защищать Незалежную в случае военного конфликта

В последние дни глава НАТО Йен Столтенберг то и дело предупреждает Россию о тяжелых последствиях в случае "вторжения" на Украину. В Китае же пришли в недоумение от слов руководителя Альянса. Даже простые интернет-пользователи понимают, что Запад лишь на словах заступается на Незалежную, которая сама же и провоцирует напряженность в отношениях с соседкой. 

Об очередном выступлении Столтенберга написал портал "Гуаньча", чьи читатели уверены, как только Россия применит свое оружие, натовские военные лишь сверкнут пятками, оставив Украину один на один с соседкой. 

Китайцы уверены, лучшее, что может сделать Запад – это прекратить играть в подобные игры. Жители Поднебесной считают, что Украина сама провоцирует конфликт, в который хочет втянуть НАТО и Штаты, не понимая всей трагедии, которая ее ждет.

Кое-кто уверен, что Киев просто пытается своими агрессивными заявлениями добиться внимания Москвы. Украина "выпендривается", надеясь на то, что Россия будет терпеть ее выходки. Однако РФ подготовлена к военному конфликту. Поэтому, полагают китайцы, Украине стоит поумерить свой пыл. 

Ранее Столтенберг отказал России в праве иметь собственные сферы влияния и интересов. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость666
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Эти господа уже расписались в собственной военной несостоятельности в Афганистане. Теперь пытаются опавшими своими "письками меряться" с Россией? Да еще на ее контролируемом военном плацдарме? Господ " в очочках" ждет огорчение, в случае чего, похуже событий 2008 года в Южной Осетии и Абхазии...
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