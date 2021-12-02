Глава Белоруссии считает, что оппозиционерке совсем не хочется возвращаться на родину

Лидер белорусской оппозиции "в изгнании" Светлана Тихановская не испытывает желания возвращаться на родину, поскольку за границей "она в шоколаде", у нее там уже "другие мужья". Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Дмитрию Киселеву.

Глава государства сообщил, что в Минске в деталях знают, что "творит Тихановская". По его словам, один из оппозиционеров призвал власти выпустить из тюрьмы ее супруга, блогера Сергея Тихановского, и отправить его за границу. Активист тогда добавил, что тот "перестреляет всех из-за поведения жены".



"Ей не надо в Беларусь. Она в шоколаде сейчас. Зачем ей в Беларусь? А здесь муж из тюрьмы выйдет. И что тогда? А там уже другие мужья", - сказал бацька.

Александр Григорьевич заметил, что знал родителей экс-кандидата в президенты, а сегодня вокруг беглой домохозяйки "сидят ЦРУшники".

"Светлана же не политик, но вы же знаете, какой из Светы политик", – подчеркнул глава государства.

Напомним, Тихановская покинула пределы Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года, утверждая, что ей и детям угрожали власти страны. Сам Лукашенко потом неоднократно рассказывал, как по ее же просьбе оказал ей помощь, в том числе финансовую, для выезда в Литву.

Что касается Сергей Тихановского, то он на одном из пикетов был задержан по обвинению в применении насилия в отношении милиционера. Свидетели назвали инцидент провокацией. Позже Тихановского обвинили в организации массовых беспорядков. Суд над блогером проходит в закрытом режиме, приговор должны огласить 14 декабря.

