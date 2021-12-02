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США и Великобритания ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на американский Минфин.
Рестрикции Вашингтона затронули 20 физлиц, 12 организаций и три воздушных судна. Отмечается, что под каток Штатов попали Белорусская калийная компания и Президентский спортивный клуб. Кроме того в черный список угодил бизнесмен и средний сын президента Республики Александра Лукашенко – Дмитрий.
Не успел отчитаться американский Минфин, как туже пришли новости из Британии и Канады – власти этих стран также ввели новые санкции против Минска.
Ранее в четверг, 2 декабря, стало известно, что Евросоюз
принял окончательное решение по своим очередным ограничениям в отношении Белоруссии.
Точный список пока не обнародован, однако накануне сообщалось, что в нем могут оказаться
авиакомпанию "Белавиа",
производитель азотных удобрений "Гродно Азот" и производитель нефти "Беларусьнефть".
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