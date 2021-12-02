Захарова высмеяла слова Нуланд о желании россиян жить на Украине

Захарова высмеяла слова Нуланд о желании россиян жить на Украине
Мария Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дипломат указала на "полную интеллектуальную дисфункцию" Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на недавнее заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Соответствующая публикация появилась в официальном телеграм-канале дипломата.

Напомним, американский политик высказала мнение, что многие жители Российской Федерации хотели бы жить в похожей на Украину стране. Эти слова Нуланд рассмешили Захарову.

Также Мария Владимировна не смогла пройти мимо новости, распространяемой украинскими средствами массовой информации – мол, министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен унизили главу МИД РФ Сергея Лаврова. Это якобы произошло во время ужина в неформальной обстановке.

К слову, в четверг, 2 декабря, Кулеба встретился с Блинкеном на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме. В этот же день госсекретарь США пообщался с главой российского внешнеполитического ведомства.

Слухи, распускаемые журналистами из Незалежной, Захарова назвала "сказочными новостями".

"Полная интеллектуальная дисфункция западных кураторов и их украинских протеже", – заключила Мария Владимировна.

Ранее стало известно, что на встречах с Блинкеном и новой главой МИД Великобритании Лиз Трасс Лавров отгонял назойливых журналистов с помощью шуток. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

А печенюшки Нулланд с плесенью...
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Украина обезлюдеет. Рабочие мигранты с Украины не вернутся на родину. Они уже и сейчас в Прибалтике всеми способами стараются получить вид на жительство, зацепиться, перевезти семьи и послать <цензура> родную "страну повального счастья". У прибалтов волосы дыбом - за что боролись...Зато в ЕС унитазы блестеть будут!!! Завдяки генетичним уСРАНiНЬСЬКИМ унiтазомийникам!!!Слава Унитазу!Гальюну слава!Понадусерия понадсосе!Кстати,украинские историки сообщили, что первая рыба, выползшая в процессе эволюции на берег, первым делом сказала: "Слава Украине!".
Это про них Нулланд глаголит....
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Еврокомиссар по вопросам миграции, в странах Евросоюза Димитрис Аврамопулос :-центр рассчитал, что Украина способна принять у себя до 100.000 мигрантов и больше, так как располагает значительной территорией и, что немаловажно, плодородной землей, где африканцы могут создавать свою инфраструктуру, заниматься земледелием, если захотят. Кроме того, это может служить отличным стимулом к развитию украинской рождаемости, так как мигранты, в этом деле, чрезвычайно трудолюбивы.
Вика,вы ку ку?💁‍♀️
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Половина трудоспособного населения Украины сбежала за границу. Сегодня 9 миллионов украинцев платит налоги в этой стране, а 10 миллионов работает за рубежом. 10 пенсионеров на одного работающего, и кризис в экономике будет только усугубляться из-за таких вещей.Как только дверки "этоготитаника" чуть приоткрылись, все хитропопые 🐀бросились из него на волю) Остались самые больные и тупорылые!
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