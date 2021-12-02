Администрация Зеленского объявила об успешном срыве госпереворота

Администрация Зеленского объявила об успешном срыве госпереворота
Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos/dpa/www.globallookpress.com
продолжениеЛавров обещал Нуланд ответ Москвы на "адские" санкции Вашингтона
Главе государства приписали лавры победителя над деструктивными действиями олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский сорвал госпереворот, который неизвестные мятежники якобы должны были совершить 1 декабря. Об этом сегодня сообщил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

По его словам, сделать это Владимир Александрович смог всего лишь с помощью своего публичного заявления через СМИ 26 ноября.

"Благодаря начатой президентом дискуссии о том, что пытаются втянуть отдельных наших влиятельных граждан, политические настроения в обществе явно начали меняться. Появились очевидные вопросы качества отдельных медийных площадок, которые явно занимаются пропагандой", – цитирует издание LIGA.net соратника пана Зеленского.

Он отметил, что граждане начали сомневаться в искренности "отставников", несмотря на то, что некоторые из них долгие годы пребывали в статусе влиятельных министров или премьеров, "но так и не изменили природу власти".

По мнению пана Подоляка, после того как президент объявил о готовящемся госперевороте, "появилось больше внимания возможным деструктивным действиям олигархов и агрессивным шагам с российской стороны". Согласно его утверждению, "стали очевидны интересы старых политических и экономических деятелей, пытающихся сделать ставку на протесты, так как им важно сохранить старый тип государства – коррупционный, клановый, олигархический".

При этом, представитель администрации Зеленского в своем пространном комментарии не удосужился назвать фамилии этих политиков и предпринимателей, которые тянуть соборную в старое прошлое из нового светлого нынешнего.

Напомним, 26 ноября на большой пресс-конференции с местными СМИ экс-комик сообщил о грядущем мятеже, подготовкой которого якобы занимаются люди из окружения одного из крупнейших олигархов Незалежной Рината Ахметова. Причем эти граждане ведут переговоры о госперевороте с некими лицами из России. На мероприятие даже выделили деньги – целый миллиард долларов.

Ринат Леонидович долго думать не стал и назвал Зеленского лжецом. Тем не менее, СБУ в понедельник, 29 ноября начала расследование по делу о госперевороте гражданами Украины и России. В ведомстве также не представили фамилии этих мятежников.

Источник: LIGA.net ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость332794
Пожаловаться Ответить
В 14 00 - война с британией, в 17 00 вой...., с 19 00 - парад, в 21 30 - 08 00 Сон
М
Пожаловаться Ответить
миллиард долларов а чо не триллион?
ради еврея клоуна и триллион не жалко..
а по мне так все идет по плану англосаксов,усср дербанят все нужные корпорации и страны запада
а стадо свиноголовых готово за это умереть от холода голода или например аварии аэс
пианист продолжай,такими темпами дослужишься до прапорщика
Гость333158
Пожаловаться Ответить
- Внучок, напомни мне фамилию того немца, от которого я просто без ума...
- Альцгеймер, бабушка, Альцгеймер.
Настоящий ОДЕССИТ
Пожаловаться Ответить
Пан Подлюка, то еще подлюка. Брехня его конек)
Гость332464
Пожаловаться Ответить
Ну что клоун закончил госпереворот обоссаного от страха матраса на сухую сторону?
1
новости партнеров
По теме

"Ползал на коленях": Лукашенко поведал о своих мольбах перед Порошенко после диалога с Путиным

Экс-президент Украины не сдержал обещаний

Столтенберг отказал России в праве иметь свои сферы влияния

Натовский шеф объявил, что мир уже не вернется во времена, когда большие страны в чем-то ограничивали малые

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей