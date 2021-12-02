Глава отечественной дипломатии констатировал потерю у западников культуры диалога

Москва обязательно отреагирует на любые новые рестрикции Вашингтона и указывает американской стороне на подобный "тупиковый путь" в отношениях между странами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя вчерашнюю угрозу в адрес РФ замгоссекретаря США Виктории Нуланд.

Напомним, накануне американка в рамках Киевского форума по безопасности произнесла по видеосвязи воинственную речь перед вождями Майдана-2014. В частности, она изобразила "послание к Москве": если Россия будет дестабилизировать ситуацию в Незалежной и решится использовать против соборной военную силу, то США введут в отношении РФ серьезные санкции, "которых еще не было в прошлом".

Ранее в четверг, 2 декабря, с такой же угрозой уже лично к шефу российской дипломатии обратился на переговорах в Стокгольме глава Госдепа Энтони Блинкен.

На весь этот поток громких страшилок Сергей Викторович с усмешкой заметил, что "все бывает когда-то в первый раз", включая и рестрикции, которые ранее никогда не применялись.

"Если последуют новые, как они говорят, адские санкции, то, конечно, мы отреагируем. Не можем не реагировать. Как отреагируем? Будет видно, не хочу сейчас гадать, на что решится Запад, грозя какими-то финансовыми санкциями, новыми секторальными. Это тупиковый путь, и в конечном итоге он обернется против самих инициаторов этих нелегитимных односторонних мер", – цитирует РИА "Новости" Лаврова.

Министр выразил надежду, что подобные действия еще не обозначают "прискорбный факт", что на Западе утратили культуру вести переговоры. По его словам, просто "русофобское течение" в НАТО и Евросоюзе не позволяет западникам заняться конкретными делами и отойти от конфронтации с Россией.

Добавим, накануне в ходе вышеозначенного мероприятия в Киеве, где собрался весь"цвет" "революции гидности" – от Андрея Парубия до Арсения Яценюка, также выступил и экс-президент страны, а ныне лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко. Именно он прямо-таки потребовал вчера от Брюсселя и Вашингтона подготовить пакет "адских" рестрикций против Москвы на случай "вторжения" России в пределы Украины.

