Кулеба посулил России "поток гробов" в случае "вторжения" на Украину

Кулеба посулил России "поток гробов" в случае "вторжения" на Украину
Дмитрий Кулеба. Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Глава МИД Незалежной высоко оценил уровень ВСУ и мобилизацию населения страны

Украинские руководители продолжают нагнетать обстановку в мире и под науськивание Вашингтона пугать собственных граждан и соседей "вторжением" России в Незалежную. Воинственную истерию как знамя твердо несет и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Высокопоставленный дипломат договорился до того, что пообещал Москве бойню и поток гробов.

Данный спич он исполнил в интервью для латышского новостного портала "Sargs.lv", которое размещено на сайте посольства Украины в Риге.

"Сейчас наши вооруженные силы несравненно сильнее. Если Россия все равно решится на войну, то придется рассчитывать на очень большое количество погибших российских солдат, что не сравнимо с 2014 годом. Это будет бойня", – заявил министр.

По его мнению, нападение на Украину может стать угрозой для самой РФ. Пан Кулеба уверен, что Москва уже много лет тратит "миллионы" на зомбирование россиян, дегуманизацию и якобы унижение Незалежной с помощью пропаганды в СМИ.

"Несмотря на это, Кремль еще не понял, как отреагирует российское общество, если с Украины начнет поступать нескончаемый поток гробов русских солдат", – подчеркнул шеф украинской дипломатии.

Каковы потери будут в Вооруженных силах страны, министр не рассказал, заметив, что в случае "вторжения" Киев обязан будет объявить всеобщую мобилизацию и поведал "сказку", как в 2014 году "тысячи людей вставали в очереди на призывных пунктах", чтобы отправиться на гражданскую войну в Донбассе.

Напомним, президент Владимир Зеленский в ходе вчерашнего выступления перед депутатами Верховной рады заявил, что украинская "армия лучшая в мире и защитит нас". Таким образом, экс-комик переплюнул даже своего предшественника на посту главы государства Петра Порошенко, который называл ВСУ одними из лучших в Европе. Впрочем, сами военные несколько скептичны в своих оценках.

Источник: Посольство Украины в Латвии ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость335418
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Пан Кулеба! у вас там 125 тыс. вояк накоплено? Маловато для настоящего котла! Под Сталинградом 380 тыс. фрицев и их тогдашних натовцев сварилось. Нам негоже мелочиться- пока 400 тыс. не накопится, вторгаться не планируется. А уж потом всю вашу свинарню изжарим ТОС и другими средствами!
Гость666
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Старая истина: чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Только Кулеба- не рейсхлейтер, такому мелкому персонажу место в цирке- все его заявления, как и клоунада его шефа- на потеху публики...
Гость332271
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Зачем вообще писать бред,сказанный этим КулЕбком?
Гость332271
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Зачем вообще писать бред,сказанный этим Кулеком?
Вячеслав Москва
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“…Кулеба посулил России "поток гробов" в случае "вторжения" на Украину…” – объяснил бы этот чудак, зачем России вторгаться в дурдом под названием ”Украина”? А если они в плен начнут сдаваться, <цензура> нам нужны кастрюлеголовые иждивенцы?
Гость332522
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Гость336227
Накуй России гробы с хохлонацистами внутри??
Этот кусок идиота думает что в 21 веке воюют как в гражданскую, на лошадях с шашками в атаку скачут. Он не слышал про ракеты и гиперзвук.
Гость336227
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"армия лучшая в мире", любящая обсераться в шаровары и героически убегать из котлов на Донбассе.
Гость336227
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Накуй России гробы с хохлонацистами внутри??
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