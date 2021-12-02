Норвегия потребовала от НАТО держаться подальше от российских границ

Норвегия потребовала от НАТО держаться подальше от российских границ
Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Осло не хочет напряженности в отношениях с Москвой

Осло хочет, чтобы НАТО держало свои самолеты и фрегаты подальше от российско-норвежской границы. С таким требованием к Североатлантическому выступила руководитель внешнеполитического ведомства северной страны Анникен Витфельдт.

По ее словам, это решение нового правительства Норвегии. Витфельдт указала на то, что в прошлом году военные тренировки Лондона и Вашингтона в Баренцевом море наделали слишком много шума. Тогда военные Великобритании и США зашли в экономическую зону РФ. 

Глава МИД Норвегии отметила, что ее стране важно, чтобы поблизости были силы Альянса. Однако в пределах сопредельных с Россией границах Норвегия хочет справляться сама и собственными силами заниматься обороной, так как это отвечает интересам Осло. В Норвегии не первый раз высказывают подобное мнение. РФ, как полагает Осло, привыкла к норвежским самолетами и кораблям в этом регионе.

Об этом глава МИД рассказала изданию Verdens Gang. Журналисты также отметили – Россия наращивает военные силы на севере именно из-за политики властей Норвегии, допустивших присутствие НАТО, в то время как сама страна соседку не беспокоит. 

Впрочем, сама Витфельдт говорит, что военные США всегда находились в этом районе. Однако Норвегии важно соблюдать баланс между сдерживанием России и политикой умиротворения. 

Источник: Verdens Gang ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость332271
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Боятся потерять Медведевский подарок? Я думал,что они уже забыли,как враг России,бывший презик Д.Медведев в 2010 году Норвегии подарил огромную часть нашего Баренцева моря.
Гость336227
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Интересно , а мнение Табаки пиндосов интересует или беспокоит?
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