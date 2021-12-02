Осло не хочет напряженности в отношениях с Москвой

Осло хочет, чтобы НАТО держало свои самолеты и фрегаты подальше от российско-норвежской границы. С таким требованием к Североатлантическому выступила руководитель внешнеполитического ведомства северной страны Анникен Витфельдт.

По ее словам, это решение нового правительства Норвегии. Витфельдт указала на то, что в прошлом году военные тренировки Лондона и Вашингтона в Баренцевом море наделали слишком много шума. Тогда военные Великобритании и США зашли в экономическую зону РФ.

Глава МИД Норвегии отметила, что ее стране важно, чтобы поблизости были силы Альянса. Однако в пределах сопредельных с Россией границах Норвегия хочет справляться сама и собственными силами заниматься обороной, так как это отвечает интересам Осло. В Норвегии не первый раз высказывают подобное мнение. РФ, как полагает Осло, привыкла к норвежским самолетами и кораблям в этом регионе.

Об этом глава МИД рассказала изданию Verdens Gang. Журналисты также отметили – Россия наращивает военные силы на севере именно из-за политики властей Норвегии, допустивших присутствие НАТО, в то время как сама страна соседку не беспокоит.

Впрочем, сама Витфельдт говорит, что военные США всегда находились в этом районе. Однако Норвегии важно соблюдать баланс между сдерживанием России и политикой умиротворения.