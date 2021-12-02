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Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров провел несколько важных встреч в Стокгольме в рамках Совета глав МИД ОБСЕ. После чего министр иностранных дел пообщался с журналистами. В этот момент произошел необычный инцидент.
Грузинская журналистка с ТВ-канала "Рустави 2" Тамара Нуцубидзе адресовала Лаврову вопрос на языке королевы Елизаветы II. Это немало возмутило официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
Дипломат заметила, что журналистка, договариваясь об участии в мероприятии, говорила по-русски, а сейчас использует другой язык. На что Нуцубидзе спросила Захарову, станет ли это какой-либо трудностью.
Мария Владимировна заявила журналистке, что присутствующие в комнате коллеги русскоговорящие, и попросила использовать именно этот язык. Однако сотрудница грузинского телеканала не унималась и пыталась стоять на своем.
Захарова же сказала, как отрезала, отметив, что ей еще захочется прийти на конференцию Лаврова, то сообщать об этом журналистке стоит на гловерном.
Сам Лавров между встречами с коллегами успел дважды пошутить над журналистами.
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