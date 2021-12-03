Слова Лукашенко о Крыме на Украине приняли за объявление войны

Слова Лукашенко о Крыме на Украине приняли за объявление войны
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Заявление президента Белоруссии – это прямой удар по Незалежной

Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол. Он прокомментировал интервью главы Белоруссии Александра Лукашенко российским СМИ. Напомним, политик анонсировал визит на Крымский полуостров. По его словам, об этом он уже договорился с российским лидером Владимиром Путиным и теперь ожидает официального приглашения, где обозначат сроки. Кроме того, Лукашенко прямо сказал, что его поездка будет означать признание Крыма Белоруссией. Высказался он и реакции Минска в случае агрессии Киева в адрес Москвы. Белоруссия займет сторону России, подчеркнул политик. Украинскую сторону высказывания Батьки насторожили.

Так, Черновол заявил, что слова Лукашенко о поддержке Москвы говорят о фактическом объявлении войны Киеву. Бывший депутат Рады призвал украинские власти разорвать дипотношения с белорусской стороной, передает "Свободная пресса". По мнению Черновола, Киеву необходимо поступить с Белоруссией так же, как и с Россией в 2014 году.

"Заявление Лукашенко о Крыме – прямой удар по Украине", – отрезал экс-парламентарий.

Ранее стало известно, что компания "Белавиа" может начать выполнять рейсы в Крым.

Источник: Главред ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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Европа скачет на коне, а Рассея вся в говне. ВВП, годовые и военные бюджеты стран Евросоюза и США в десятки раз превышают показатели России. Чего то им пыжиться и бздеть против ветра.
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Дык военный бюджет НАТО 1.2 трлн долляров, а <цензура> бюджет Рассеи 60 млрд. Бидон больше на презервативы дает чем кацапам Фуйло на рогатки.
Европа скачет на коне, а Рассея вся в ..... ВВП, годовые и военные бюджеты стран Евросоюза и США в десятки раз превышают показатели России. Чего то им пыжиться и бздеть против ветра.
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hi!
М
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красиво пердаки у свидомитов залпами взрываются
и это еще дедушка мороз не пришел
свиноголовые,кизяк весь собрали?
если электричество тракторист отрубит,тушите свет начнется
ггггг,бегите в канаду,на новую родину,которой у вас отродясь не было
вы ж гуляй поле,дикари по существу...
Бункерный Дед-Бидон
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Гость334638
Фейерверки запускайте. Очень верный союзник, если постоянно башлять.
Смешные кастрюли, звенят, возмущаются, а электроэнергию клянчут))) им надо вообще всё обрубить, эти скотам) всю энергетику, включая ГСМ и ТВЭЛы)))
Бункерный Дед-Бидон
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Гость334638
Фейерверки запускайте. Очень верный союзник, если постоянно башлять.
да завтра ваш габон обоссаный и так загнется, с верными или неверными союзниками, хехе
Настоящий ОДЕССИТ
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Хохлостан только тявкает, но сделать что-то, очко слабенькое, вони будет много.
Гость334638
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Фейерверки запускайте. Очень верный союзник, если постоянно башлять.
Гость336322
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всех украинских политиков шиза посещает? это уже на паранойю похоже :)
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