Германия помогла России подорвать стабильность в Европе - FAZ

Германия помогла России подорвать стабильность в Европе - FAZ
Фото: Christian Spicker via www.imago-/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
продолжениеЕвропа запаниковала из-за проблем с сертификацией "Северного потока-2"
Практичных немцев обвинили в отказе от общеевропейских ценностей ради собственной выгоды

"Северный поток-2" с самого начала был огромной ошибкой руководства Германии. К таким выводам пришел эксперт по внешней политике издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Николас Буссе.

Он сомневается, что Россия действительно решила сейчас напасть на Украину, поскольку на границе сосредоточено "слишком мало войск для вторжения". Однако не исключает, что в Кремле вынашивают такие планы на будущее, и предлагает нанести превентивный удар, усилив экономические санкции.

Однако вместо того, чтобы показать "цену захвата земель в Европе", Берлин собственными руками финансирует угрозу, поддерживая нефтегазовый бизнес России.

"Северный поток – 2" никогда не был аполитичным проектом",

– говорится в статье. Власти ФРГ совершили стратегический просчет, поддержав строительство нового российского газопровода. "Американские сенаторы и другие партнеры Германии не одобряют, что она ради дополнительных доходов сотрудничает со страной, которая подрывает стабильность и безопасность в Европе", – предупреждает аналитик.

Ранее Берлин обратился к законодателям в Вашингтоне с требованием прекратить ставить палки в колеса "Северному потоку-2". Сейчас проложенный по дну Балтийского моря от берегов РФ до ФРГ газопровод проходит процедуру сертификации в Германии. Ожидалось, что бумаги будут подписаны к Новому году, однако в ноябре немецкий регулятор приостановил процесс. 

Источник: FAZ ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ГЧ
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Гость336343
Интересно, а если европа откажется от российского газа совсем и перейдет на америкосский, сказочно заживут наверное
Просто начнут всех убеждать, что "сказочно живут"!
А это две большие разницы.
Рогули подтвердят.
ГЧ
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"постоянно подкладывает мины под стабильность и безопасность Европы" :)))))

Это ведь Россия, а не США оставила Европу без газа, направила свой газ в Азию и создала газовый кризис?
Это же Россия разрушила дома в Ираке, Афганистане и Ливии и вынудила беженцев искать спасения у своих благодетелей?
Или я ошибаюсь?
Гость332794
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2 - 3 тыщ. баксов за тыс кубов отстегнуть сшп, для бюргера-как два пальца об асфальт. вперде!
Гость336343
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Интересно, а если европа откажется от российского газа совсем и перейдет на америкосский, сказочно заживут наверное
Гость332856
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Тут не немцы отказались, а купленное Газпромом руководство Германии и партии ХДС.
Гость332271
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Их обвинили в отказе от каких "общеевропейских ценностей"? Просто всем известно,что общеевропейские ценности-это ЛГБТ...Они ведь от этого не отказывались...
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