Практичных немцев обвинили в отказе от общеевропейских ценностей ради собственной выгоды

"Северный поток-2" с самого начала был огромной ошибкой руководства Германии. К таким выводам пришел эксперт по внешней политике издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Николас Буссе.

Он сомневается, что Россия действительно решила сейчас напасть на Украину, поскольку на границе сосредоточено "слишком мало войск для вторжения". Однако не исключает, что в Кремле вынашивают такие планы на будущее, и предлагает нанести превентивный удар, усилив экономические санкции.

Однако вместо того, чтобы показать "цену захвата земель в Европе", Берлин собственными руками финансирует угрозу, поддерживая нефтегазовый бизнес России.

"Северный поток – 2" никогда не был аполитичным проектом",

– говорится в статье. Власти ФРГ совершили стратегический просчет, поддержав строительство нового российского газопровода. "Американские сенаторы и другие партнеры Германии не одобряют, что она ради дополнительных доходов сотрудничает со страной, которая подрывает стабильность и безопасность в Европе", – предупреждает аналитик.

Ранее Берлин обратился к законодателям в Вашингтоне с требованием прекратить ставить палки в колеса "Северному потоку-2". Сейчас проложенный по дну Балтийского моря от берегов РФ до ФРГ газопровод проходит процедуру сертификации в Германии. Ожидалось, что бумаги будут подписаны к Новому году, однако в ноябре немецкий регулятор приостановил процесс.