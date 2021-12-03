Лукашенко отказал Западу в превращении Белоруссии в Украину

Лукашенко отказал Западу в превращении Белоруссии в Украину
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Надежды иностранцев на создание еще одной анти-России рухнули

Западные партнеры Российской Федерации спят и видят, как бы подорвать стабильность в нашем государстве и заставить страну подчиниться их воле. Именно ради этого Россию пытаются окружить ненавистниками. Иностранцы очень хотели слепить нового врага Москвы из Минска, однако нарвались на препятствие в виде нынешнего белорусского лидера Александра Лукашенко.

О коварных планах западных государственных деятелей рассказал сам Батька. Стоит отметить, что если раньше западные идеологи прикрывались симпатичными формулировками по типу "распространение демократии" и "повышение уровня свободы в государстве", то теперь они просто и прямо говорят Минску, что он якобы обязан стать, как Киев.

Однако белорусский главнокомандующий ясно дал понять европейцам и американцам, что этот фокус с Белоруссией не пройдет. Лукашенко подчеркнул, что Минск никогда не пойдет по пути Киева и собирается жить на основании собственных принципов. Так что подобного рода ультиматумы западным деятелям лучше приберечь для более безвольных государств.

Батька также особо подчеркнул, что ни один житель Белоруссии в здравом уме и трезвой памяти не согласится, чтобы его родина стала похожа на разрушенную кризисом Украину.

К слову, недавно Лукашенко наконец-то определился со своей позицией по Крыму. Президент назвал полуостров российским, что вызвало бурную реакцию на Украине. В Киеве слова белорусского лидера приняли за объявление войны.

Источник: Белта ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость332856
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Ни один житель Белоруссии в здравом уме и трезвой памяти не согласится, чтобы его родина стала похожа на разрушенную кризисом Украину.
Чёт я сомниваюсь, судя по коментам многие белорусы с упорством маньяка страстно желают превратить Белоруссию в 404 №2
Правда, как показывают цифры, за интеграцию с Россией менее 30% белорусов, но Россия с упорством, решив, что Беларусь - частная собственность России, силой тянет Беларусь к себе в подчинение
Ни один житель Белоруссии в здравом уме и трезвой памяти не согласится, чтобы его родина стала похожа на разрушенную кризисом Украину.
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Чёт я сомниваюсь, судя по коментам многие белорусы с упорством маньяка страстно желают превратить Белоруссию в 404 №2
Гость332522
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"Я не позволю, чтобы Сомали превратилось в Украину": сообщил Президент Сомали Хасан Шейх Махмуд. Даже Сомали не хочет превращаться в 404.
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