Надежды иностранцев на создание еще одной анти-России рухнули

Западные партнеры Российской Федерации спят и видят, как бы подорвать стабильность в нашем государстве и заставить страну подчиниться их воле. Именно ради этого Россию пытаются окружить ненавистниками. Иностранцы очень хотели слепить нового врага Москвы из Минска, однако нарвались на препятствие в виде нынешнего белорусского лидера Александра Лукашенко.



О коварных планах западных государственных деятелей рассказал сам Батька. Стоит отметить, что если раньше западные идеологи прикрывались симпатичными формулировками по типу "распространение демократии" и "повышение уровня свободы в государстве", то теперь они просто и прямо говорят Минску, что он якобы обязан стать, как Киев.

Однако белорусский главнокомандующий ясно дал понять европейцам и американцам, что этот фокус с Белоруссией не пройдет. Лукашенко подчеркнул, что Минск никогда не пойдет по пути Киева и собирается жить на основании собственных принципов. Так что подобного рода ультиматумы западным деятелям лучше приберечь для более безвольных государств.

Батька также особо подчеркнул, что ни один житель Белоруссии в здравом уме и трезвой памяти не согласится, чтобы его родина стала похожа на разрушенную кризисом Украину.

К слову, недавно Лукашенко наконец-то определился со своей позицией по Крыму. Президент назвал полуостров российским, что вызвало бурную реакцию на Украине. В Киеве слова белорусского лидера приняли за объявление войны.