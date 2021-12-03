Блинкен выглядел побитым щенком после переговоров с Лавровым - Daily Mail

Блинкен выглядел побитым щенком после переговоров с Лавровым - Daily Mail
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Сравнение высокопоставленных дипломатов РФ и США оказалось не в пользу американца

Отправляясь на переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, глава госдепартамента США Энтони Блинкен сыпал грозными предупреждениями. Но, судя по всему, ему не удалось впечатлить российского оппонента. К таким выводам пришли читатели британского издания Daily Mail.

Перед встречей с Лавровым Блинкен пригрозил Москве "последствиями" за агрессию против Киева, предложив быть посредником для дипломатического урегулирования конфликта. Глава МИД РФ согласился, что американцы могут помочь, но не в вопросе российско-украинских отношений, а в решении кризиса вокруг Донбасса. Таким образом, стало понятно, что у дипломатов РФ и США разные взгляды на суть проблемы.

Переговоры Лаврова и Блинкена на полях министерской встречи ОБСЕ длились около получаса, после чего они вышли к журналистам. По мнению британских читателей, американский дипломат выглядел далеко не лучшим образом.

"Посмотрите на язык тела. Блинкин похож на избитого щенка. Лавров выглядит так, будто потрепал его", – пишет один из комментаторов.

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Досталось от читателей и самому таблоиду. Многие считают, что словосочетание "обострение напряженности", которое издание вынесло в заголовок статьи, не отражает сущности происходящего как на границе Украины, так и в отношениях России и Запада. 

Помимо Блинкена, Лавров пообщался в Стокгольме с главой МИД Великобритании Лиз Трасс, которая незадолго до этого прокатилась в танке по Эстонии, адресуя России "грозный сигнал".

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

tehnik74
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Что вы хотите от хохлоБлинкена ему вчера в холорейхе кулебяка свет выключил так он чуть не обделался, а тут целый Лавров.
М
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klim chugunkin смотрит на мастодонта дипломатического языка и поведения как школяр на завуча,ггггг
в чем сила,американец?
Гость334783
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Так все понятно и без слов. Лавров-могикан в политике, Блинкен ( бывший украинец Антон Блинкин)-стажер в политике. Это как примерно сравнить Путина с клоуном Зе!
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