Сравнение высокопоставленных дипломатов РФ и США оказалось не в пользу американца

Отправляясь на переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, глава госдепартамента США Энтони Блинкен сыпал грозными предупреждениями. Но, судя по всему, ему не удалось впечатлить российского оппонента. К таким выводам пришли читатели британского издания Daily Mail.

Перед встречей с Лавровым Блинкен пригрозил Москве "последствиями" за агрессию против Киева, предложив быть посредником для дипломатического урегулирования конфликта. Глава МИД РФ согласился, что американцы могут помочь, но не в вопросе российско-украинских отношений, а в решении кризиса вокруг Донбасса. Таким образом, стало понятно, что у дипломатов РФ и США разные взгляды на суть проблемы.

Переговоры Лаврова и Блинкена на полях министерской встречи ОБСЕ длились около получаса, после чего они вышли к журналистам. По мнению британских читателей, американский дипломат выглядел далеко не лучшим образом.

"Посмотрите на язык тела. Блинкин похож на избитого щенка. Лавров выглядит так, будто потрепал его", – пишет один из комментаторов.

"Блинкен похож на нашкодившего щенка"

"Выставили мерина против жеребца"

"Лавров играет в шахматы, Блинкен – в шашки"

"Янки пытаются запугать Путина: где мой попкорн?!"

Досталось от читателей и самому таблоиду. Многие считают, что словосочетание "обострение напряженности", которое издание вынесло в заголовок статьи, не отражает сущности происходящего как на границе Украины, так и в отношениях России и Запада.

Помимо Блинкена, Лавров пообщался в Стокгольме с главой МИД Великобритании Лиз Трасс, которая незадолго до этого прокатилась в танке по Эстонии, адресуя России "грозный сигнал".