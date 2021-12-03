"Положите чемоданы": Лукашенко обратился к западным послам

"Положите чемоданы": Лукашенко обратился к западным послам
Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава Белоруссии обещал не отнимать имущество у иностранных дипломатов

Минск будет выдворять из Белоруссии представителей других стран, работающих ей во вред. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко на совещании в пятницу, 3 декабря. При этом он успокоил паникеров: действовать Минск будет цивилизованно.

По данным Лукашенко, после того как Запад ввел новые санкции против Белоруссии и потребовал от ее властей "равняться на Украину", некоторые зарубежные послы поняли, что их работа в республике закончена, и начали спешно собирать вещи.

"Мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся. Мы никого не будем вышвыривать. Те, кто чемоданы пакует: успокойтесь, положите свои чемоданы обратно",

– призвал Лукашенко. Он дал понять, что терпеть ультиматумы и откровенно враждебные действия не намерен, но у послов, которые будут объявлены персонами нон грата, хватит времени, чтобы нормально собраться и покинуть республику. Хотя и удерживать желающих уехать домой досрочно, в Минске не собираются.

Ранее Лукашенко предупредил, что белорусы не позволят превратить их страну в подобие разваливающейся Украины, как на то надеется Запад.

Источник: БелТА ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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А что делать послам в стране изгое во всём мире?
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