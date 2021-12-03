В Кремле анонсировали "вопрос с бородой" на предстоящем саммите Путин-Байден

В Кремле анонсировали "вопрос с бородой" на предстоящем саммите Путин-Байден
Фото: Anita Kumar - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Помощник главы РФ указал, что Москва устала от устных заверений

Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден в ходе предстоящих переговоров, вероятно, поднимут тему о стратегической стабильности в мире, а также коснутся вопроса о проведении саммита с участием представителей постоянных членов Совбеза Организации Объединенных Наций.

Как уточнил помощник президента России Юрий Ушаков, стороны планируют затронуть вопрос по инициативе РФ о "неразмещении на сопредельных государствах" систем, представляющих для Москвы угрозу. Эту тему он назвал "вопросом с бородой", пояснив, что до сих пор стороны ограничивались устными заверениями, которые "ничего не стоят".

Помощник президента отметил, что идея о проведении саммита членов СБ ООН принадлежит Москве. Высока доля вероятности того, что коллеги затронут ее на скорых межпрезидентских переговорах, уточнил чиновник, отвечая на вопросы журналистов. У сторон уже имеется конкретная дата и время, однако Кремль считает, что необходимо согласовать все "параметры" с американцами.

Ушаков указал, что лидеры двух стран могут поднять ряд тем, которые имеют отношение к стратегической стабильности, а также ход реализации соглашений, достигнутых в Женеве, отмечает телеканал "360".

В предмет переговоров, вероятно, войдут и двусторонние отношения с вопросами из международной повестки – ситуация в Афганистане, ядерная программа Ирана, гуманитарный и политический кризис в Ливии, а также внутриукраинский конфликт, уточнил помощник президента по международным делам.

Ушаков указал, что Кремль относится к подготовке встречи "с олимпийским спокойствием". Российская сторона не торопит американских коллег, планомерно прорабатывая контакт. Москва и Вашингтон уже близки к согласованию удобной для обеих сторон даты. Вместе с тем помощник Путина выразил надежду, что Белый дом отдает себе отчет в важности встречи для самих Штатов.

По мнению политолога Ростислава Ищенко, Российская Федерация пытается отложить саммит Путин-Байден на максимальный срок.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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