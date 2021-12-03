Бацьку ожидают на полуострове в новогодние каникуды

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может посетить Крым уже в новогодние каникулы. Примерный сценарий его визита на российским полуостров оказался известен телеграм-каналу "Темы. Главное (ГлавМедиа)".

Отмечается, что лидер РФ Владимир Путин, скорее всего, примет своего белорусского коллегу в Сочи или Москве, а уже оттуда они отправятся либо в аэропорт Бельбек, либо в Симферополь.

Главы государств планируют посетить ряд городов Крыма, включая Ялту и Севастополь. Бацька обязательно заедет в принадлежащий Белоруссии санаторий. Предполагается, что он ознакомится с некоторыми культурно-историческими объектами.

"Также возможны морские прогулки, визит к Крымскому мосту, облет полуострова и инспекция новых инфраструктурных объектов", говорится в сообщении.

В любом случае, подчеркивают авторы поста, план посещения Крыма находится в поле зрения ФСО, службы безопасности президента Белоруссии, МИД обеих стран и службами протокола, подчеркнул источник в аппарате правительства Республики.

Напомним, на этой неделе Лукашенко в интервью Дмитрию Киселеву заявил, что уже трижды с Путиным обсуждали тему поездки на полуостров и для этого у него нет никаких препон. По его словам, он ждет официального приглашения от Москвы, где будут указаны конкретные сроки.

