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Президент Белоруссии Александр Лукашенко может посетить Крым уже в новогодние каникулы. Примерный сценарий его визита на российским полуостров оказался известен телеграм-каналу "Темы. Главное (ГлавМедиа)".
Отмечается, что лидер РФ Владимир Путин, скорее всего, примет своего белорусского коллегу в Сочи или Москве, а уже оттуда они отправятся либо в аэропорт Бельбек, либо в Симферополь.
Главы государств планируют посетить ряд городов Крыма, включая Ялту и Севастополь. Бацька обязательно заедет в принадлежащий Белоруссии санаторий. Предполагается, что он ознакомится с некоторыми культурно-историческими объектами.
"Также возможны морские прогулки, визит к Крымскому мосту, облет полуострова и инспекция новых инфраструктурных объектов", говорится в сообщении.
В любом случае, подчеркивают авторы поста, план посещения Крыма находится в поле зрения ФСО, службы безопасности президента Белоруссии, МИД обеих стран и службами протокола, подчеркнул источник в аппарате правительства Республики.
Напомним, на этой неделе Лукашенко в интервью Дмитрию Киселеву заявил, что уже трижды с Путиным обсуждали тему поездки на полуостров и для этого у него нет никаких препон. По его словам,
он ждет официального приглашения от Москвы, где будут указаны конкретные сроки.
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