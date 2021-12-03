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Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассмешил присутствующих в ходе выступления, посвященного новой стратегии Вашингтона по борьбе с коронавирусом. Американский лидер пошутил, что главный инфекционист страны Энтони Фаучи оказался настолько вовлеченной фигурой в государственные дела, что временами создается впечатление, будто он и есть истинный президент.
"Видел доктора Фаучи чаще собственной жены. Мы даже шутим друг над другом. И кто теперь президент? Фаучи", – заявил с иронией Байден.
Известно, что администрация Белого дома уже представила новый план борьбы с коронавирусной инфекцией. Власти отказались от введения локдауна. Правительство намерено сделать акцент на широком охвате тестирования по COVID-19 и вакцинации среди населения.
Байден ввел ряд запретов на поездки в страны с выявленными случаями нового штамма, а также соседствующие с ними государства. В Штатах срок действия ПЦР-теста для путешественников сократился с 72 до 24 часов. Президент указал, что американская сторона занимается поставками доз в страны, "которые не особенно к нам дружелюбным". При этом введенная кампания по "вакцинации мира" принесет пользу самим американцам
BIDEN: "Who's President? Fauci!" pic.twitter.com/thHNFY1W8s— Benny (@bennyjohnson) December 2, 2021
"Я всегда буду следить, в первую очередь, за защитой для наших людей. Однако вакцинация всего остального мира – наше моральное обязательство, на мой взгляд", – высказался президент США.
Ранее американский лидер попытался пошутить, выступая среди учеников в Академии береговой охраны. Байден во время приветственной речи назвал кадетов "скучным классом", а затем обиделся на ребят за воцарившееся молчание. После этого лидер попросил поддержать его аплодисментами.
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