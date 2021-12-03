Кадровый дефицит: посол США в России взял на себя функции уборщика туалетов - СМИ

Кадровый дефицит: посол США в России взял на себя функции уборщика туалетов - СМИ
Фото: ALEXEY BYCHKOV / Global Look Press / www.globallookpress.com
Число сотрудников сократилось в несколько раз

Посол Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан из-за кадрового дефицита в дипломатической миссии научился смешивать химический раствор для уборки туалетных помещений. Американские СМИ утверждают, что дополнительную работу взяли на себя многие американские дипломаты.

Салливан, указывает источник, взвалил на себя дополнительные фунции: посол теперь умеет не только убирать туалеты, но и пользоваться машиной для мойки пола – на случай, если кадровый состав подвергнется еще большему сокращению в ближайшее время.

Как утверждает The Washington Post, консульский отдел Штатов в Москве, где раньше было свыше 60 сотрудников, сократился в двенадцать раз. Теперь дипмиссия работает лишь с экстренными службами для граждан Соединенных Штатов в весьма ограниченном режиме.

Официальный представитель США заявил, что Вашингтон по-прежнему желает, "чтобы российские студенты, спортсмены и так далее отправлялись в Соединенные Штаты, и наоборот". 

"Даже если бы у нас не было пандемии, ограничивающей поездки, мы просто не могли бы выдавать визы. Мы хотим иметь возможность поддерживать поездки", – приводит WP заявление американского источника.  

The Washnington Post также утверждает, ссылаясь на источники, что официальные американские лица после встречи в Вене с российскими коллегами заключили рамочный договор о выдаче виз для представителей дипломатической миссии США, а также договорились о новой встрече, которая должна состояться в декабре.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что до конца января следующего года представитель посольства США должен покинуть Россию – речь идет о тех, кто проработал в стране свыше трех лет.

Источник: The Washington Post ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

ГостьЗеля
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Все время подозревал, что американцы сплошь в обиженках ходят! И спит посол похоже под кроватью...
Гость336517
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Егор, Вы такой умный дядька!
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