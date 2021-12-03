Число сотрудников сократилось в несколько раз

Посол Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан из-за кадрового дефицита в дипломатической миссии научился смешивать химический раствор для уборки туалетных помещений. Американские СМИ утверждают, что дополнительную работу взяли на себя многие американские дипломаты.

Салливан, указывает источник, взвалил на себя дополнительные фунции: посол теперь умеет не только убирать туалеты, но и пользоваться машиной для мойки пола – на случай, если кадровый состав подвергнется еще большему сокращению в ближайшее время.

Как утверждает The Washington Post, консульский отдел Штатов в Москве, где раньше было свыше 60 сотрудников, сократился в двенадцать раз. Теперь дипмиссия работает лишь с экстренными службами для граждан Соединенных Штатов в весьма ограниченном режиме.

Официальный представитель США заявил, что Вашингтон по-прежнему желает, "чтобы российские студенты, спортсмены и так далее отправлялись в Соединенные Штаты, и наоборот".

"Даже если бы у нас не было пандемии, ограничивающей поездки, мы просто не могли бы выдавать визы. Мы хотим иметь возможность поддерживать поездки", – приводит WP заявление американского источника.



The Washnington Post также утверждает, ссылаясь на источники, что официальные американские лица после встречи в Вене с российскими коллегами заключили рамочный договор о выдаче виз для представителей дипломатической миссии США, а также договорились о новой встрече, которая должна состояться в декабре.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что до конца января следующего года представитель посольства США должен покинуть Россию – речь идет о тех, кто проработал в стране свыше трех лет.