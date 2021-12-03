Лидеры обеих стран поговорили о событиях в Сирии и на Украине

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 3 декабря, поговорили по телефону, обсудив международную тематику. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на источники в администрации лидера страны.

Лидеры государств обсудили вопросы улучшения отношений между Анкарой и Москвой.

Кроме того, темой беседы стали события в Сирии, Ливии, на Украине, а также ситуацию в Закавказье, в том числе между Азербайджаном и Арменией.

Кто был инициатором разговора не уточняется.

