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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 3 декабря, поговорили по телефону, обсудив международную тематику. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на источники в администрации лидера страны.
Лидеры государств обсудили вопросы улучшения отношений между Анкарой и Москвой.
Кроме того, темой беседы стали события в Сирии, Ливии, на Украине, а также ситуацию в Закавказье, в том числе между Азербайджаном и Арменией.
Кто был инициатором разговора не уточняется.
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