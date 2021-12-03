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Джо Байден активно работает над комплексом мер, которые призваны не допустить "агрессию" России в отношении Украины. Об этом заявил сам глава Белого дома.
Байден указал, что речь идет о масштабных и тщательно продуманных инициативах, которые не дадут Москве "сделать то, чего опасаются люди".
Так президент США ответил на вопрос журналистов о том, что его администрация собирается делать по поводу возникшего напряжения на границе России и Украины.
В последнее время в Незалежной и США то и дело говорят об угрозе для первой скопления российских военных сил на границе с соседкой. Официальные лица государства и журналисты трубят о том, что Россия намерена вторгнуться на территорию Украины. В Киеве подобные настроения доходят до абсурда.
При этом слушать Москву, которая уже десятки раз опровергла подобные обвинения и утверждала, что таких планов никогда не было, никто не хочет.
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