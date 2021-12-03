"Обратитесь к доктору": немцы ответили призвавшему сделать Россию изгоем журналисту

"Обратитесь к доктору": немцы ответили призвавшему сделать Россию изгоем журналисту
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Обозревателя попросили "не играть с огнем"

Немецкие читатели раскритиковали журналиста Клеменса Вергина, заявившего о необходимости сделать из России страну-изгоя. По словам публициста, Кремль стремится подчинить себе восточноевропейские страны, включая Украину.

Российская пропаганда, считает обозреватель, пытается полностью подменить понятия, пока Москва выражает встревоженность по поводу концентрации ВСУ на востоке Украины, а также обвиняет Запад в стремлении вылепить из соседей Антироссию. Крымская весна "уничтожила мирный порядок" на европейском пространстве. Санкции не помогают – Вергин считает, что необходимо закрыть "Северный поток – 2".

"Настало время и Западу радикально сменить парадигму и отнестись к Москве как режиму-изгою, стране-парии. Она таковой уже давно является", – высказался обозреватель в своей колонке на Die Welt.

На резкую риторику Вергина бурно отреагировали в комментариях, заявив, что журналист, кажется, пытается перенять печальный опыт гитлеровской Германии.

"Мой мальчик, никто не развязывает войн из-за Украины", "Обвиняющий Россию в нападении на Украину – обратитесь к доктору. Тогда, может быть, подумаете о том, что может Россия от этого получить, кроме серьезного политического ущерба", "Почему это нужно относиться к ним как к "режиму-изгою"? Германия уже считала Россию страной "славянских недочеловеков". Закончилось для нее нехорошо. Играете с огнем", "Еще в 2013 году Петер Шолль-Латур сказал, что подстрекательство СМИ против России можно сравнить с тем, что было в Третьем рейхе. И это можно считать возгоранием", – пишут в комментариях.

Ранее Вергин обвинил Россию в стремлении сделать из Арктики "второй Крым".

Источник: Die Welt ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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