Депутаты затроллили Зеленского оскорбительными запросами в Раде

Депутаты затроллили Зеленского оскорбительными запросами в Раде
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Office / Xinhua / www.globallookpress.com
Верховного главнокомандующего предложили обеспечить памперсами на случай акций протестов

Сегодня в стенах Верховной рады ряд депутатов в открытую устроили сеанс издевательских запросов для рассмотрения парламентом, содержащих оскорбительные для президента страны и верховного главнокомандующего Владимира Зеленского предложения.

Шутками отметились демонстрировавший неприличный жест лидеру нации внефракционный депутат Гео Лерос и представитель порошенковской "Евросолидарности", нардеп-хамелеон Алексей Гончаренко.

Первому показалось правильным обеспечить главу государства памперсами на случай акций протеста сограждан.

Второй предложил Зеленскому "принять в дар… синтезатор для поддержки сценических навыков и подготовки второго выпуска широко известного зрителям шоу "Братья Цицько – игра без штанов".

Обе инициативы парламентарии не поддержали. Видео голосования по запросам опубликовано на странице телеграм-канала "СМОТРИ".


Напомним, 26 ноября Зеленский на пресс-конференции сообщил о планируемом на 1 декабря в соборной госперевороте и причастности к нему людей из окружения олигарха Рината Ахметова. Накануне, 2 декабря, офис президента уведомил, что это заявление лидера нации предотвратило мятеж в Незалежной.

Источник: СМОТРИ ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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