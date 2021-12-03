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Сегодня в стенах Верховной рады ряд депутатов в открытую устроили сеанс издевательских запросов для рассмотрения парламентом, содержащих оскорбительные для президента страны и верховного главнокомандующего Владимира Зеленского предложения.
Шутками отметились демонстрировавший неприличный жест лидеру нации
внефракционный депутат Гео Лерос
и представитель порошенковской "Евросолидарности", нардеп-хамелеон Алексей Гончаренко.
Первому показалось правильным обеспечить главу государства памперсами на случай акций протеста сограждан.
Второй предложил Зеленскому "принять в дар… синтезатор для поддержки сценических навыков и подготовки второго выпуска широко известного зрителям шоу "Братья Цицько – игра без штанов".
Обе инициативы парламентарии не поддержали. Видео голосования по запросам опубликовано на странице телеграм-канала "СМОТРИ".
Напомним, 26 ноября Зеленский
на пресс-конференции сообщил о планируемом на 1 декабря в соборной
госперевороте и причастности к нему людей из окружения олигарха Рината Ахметова.
Накануне, 2 декабря, офис президента уведомил, что это заявление лидера нации предотвратило мятеж в Незалежной.
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