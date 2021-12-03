Посланник киевского режима призвал немцев ввести эмбарго на экспорт из РФ всех энергоресурсов

Скандальный своими выходками и вечно чего-то требующий от Германии посол Украины в Берлине Андрей Мельник выступил с новым обращением к немецким властям. На сей раз посланник киевского режима потребовал от будущего канцлера ФРГ Олафа Шольца ни много ни мало, а к 8 декабря подготовить "мощный каталог серьезных карательных мер" против Москвы из-за якобы существующих планов у России по военному нападению на Незалежную.

Более того, украинский дипломат сам составил для немца санкционный пакет, который должен, по его мнению, пресечь угрозу "масштабной атаки" на неньку.

Пан Мельник считает, что Германия обязана в случае "вторжения" российских войск на Украину ввести эмбарго на экспорт газа, нефти, угля и другого сырья из РФ, а также запретить любые виды немецких инвестиций в Россию.

Кроме того, Берлин должен заморозить все российские активы за рубежом и поспособствовать отключению РФ от SWIFT, выдворению нашей страны из всех международных институтов и подвергнуть ее "полному остракизму".

Документ Германия обязана передать президенту России Владимиру Путину не позднее 8 декабря.

"Только такая очень наглядная угроза со стороны новой немецкой власти заставит Путина прийти в себя и вовремя предотвратить новую масштабную войну в самом центре Европы", – убежден пан Мельник.

Какова реакция Берлина на эти украинские требования, пока неизвестно.

Напомним, в конце ноября посол Незалежной объявил, что соборная имеет право на репарации со стороны Германии за Вторую Мировую войну, в ходе которой республика утратила огромное культурное наследие. А ранее в октябре дипломат оскорбился тем, что немецкая сторона выразила обеспокоенность информацией о возможном применении ВСУ в Донбассе турецкого беспилотника Bayraktar.

