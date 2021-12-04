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В Крыму ждут делегатов из Белоруссии. Их визит
состоится в ближайшее время в рамках подготовки к встрече главы республики
Александра Лукашенко. Об этом заявил возглавляющий "Белорусов Крыма" Роман Чегринец в беседе с журналистами.
По его словам, делегаты такого уровня из Белоруссии полуостров еще не посещали. Чегринец сообщил, что в ближайшее время пройдут дни белорусской культуры. К этим мероприятиям, как ожидается, и будет приурочен визит белорусских представителей.
Как сообщают СМИ, Лукашенко вместе с российским лидером Владимиром Путиным могут посетить Крым в восьмую годовщину Крымской весны
Чегринец уверен, что визит Лукашенко в Крым "снимет кучу вопросов".
Ранее Лукашенко объявил, что договорился с Путиным о своей поездке на полуостров. Президент Белоруссии добавил, что ожидает официального приглашения, где будут обозначены сроки его визита. Также политик открыто заявил, что признает Крым российским, что и подтвердит своей поездкой.
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