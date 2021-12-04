Экс-глава Еврокомиссии назвал раздражающее качество Меркель

Экс-глава Еврокомиссии назвал раздражающее качество Меркель
Ангела Меркель. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Юнкер откровенно высказался о политике перед ее уходом с поста

Экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поведал, как ему работалось с Ангелой Меркель во времена ее работы канцлером ФРГ. В частности, он рассказал, что в ней его раздражало.

Так, Юнкер признался, что некая медлительность Меркель в экстренных ситуациях порой выводила его из себя. Он заявил, что не обвиняет ее во всех бедах европейцев, но принимать решения фрау стоило бы побыстрее.

"…ей нужно так много времени, чтобы дойти от размышлений о конечном результате до того, что происходит сейчас",

– цитирует его издание Die Welt. Упомянув тяжелую ситуацию в Европе, Юнкер имел в виду серьезный кризис с беженцами, который наблюдался в 2015-м.

Вместе с тем бывший глава Еврокомиссии не считает, что Меркель была не на своем месте. Он сообщил в разговоре с журналистами, что будет скучать по ней, и назвал ее достоинства. Среди них – умение выслушать и отсутствие стремления выделяться.

Ожидается, что пост канцлера Германии фрау Меркель покинет уже в ближайшее время, 8 декабря. Ее преемником станет Олаф Шольц.

Ранее стали известны детали прощальной церемонии, которую устроили для Меркель.

Источник: Die Welt ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

В истории с "Арктик СПГ-2" обнаружились странности

Запрет Парижа на инвестирование больше похож на санкции отдельно взятой страны ЕС против РФ

Появился возможный план визита Лукашенко в Крым

Бацьку ожидают на полуострове в новогодние каникуды

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей