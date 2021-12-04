Юнкер откровенно высказался о политике перед ее уходом с поста

Экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поведал, как ему работалось с Ангелой Меркель во времена ее работы канцлером ФРГ. В частности, он рассказал, что в ней его раздражало.



Так, Юнкер признался, что некая медлительность Меркель в экстренных ситуациях порой выводила его из себя. Он заявил, что не обвиняет ее во всех бедах европейцев, но принимать решения фрау стоило бы побыстрее.

"…ей нужно так много времени, чтобы дойти от размышлений о конечном результате до того, что происходит сейчас",

– цитирует его издание Die Welt. Упомянув тяжелую ситуацию в Европе, Юнкер имел в виду серьезный кризис с беженцами, который наблюдался в 2015-м.

Вместе с тем бывший глава Еврокомиссии не считает, что Меркель была не на своем месте. Он сообщил в разговоре с журналистами, что будет скучать по ней, и назвал ее достоинства. Среди них – умение выслушать и отсутствие стремления выделяться.

Ожидается, что пост канцлера Германии фрау Меркель покинет уже в ближайшее время, 8 декабря. Ее преемником станет Олаф Шольц.

Ранее стали известны детали прощальной церемонии, которую устроили для Меркель.