Что заставило Байдена отказаться от войны с "Северным потоком – 2": ответ полковника СБУ

Что заставило Байдена отказаться от войны с "Северным потоком – 2": ответ полковника СБУ
Джо Байден. Фото: Tasos Katopodis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
В США боятся радикальных действий Германии

Строительство российской газовой магистрали "Северный поток – 2" оказало серьезное влияние на положение дел на международной арене. Появление новых энергетических коммуникаций задевает интересы ряда мировых игроков. Так, вашингтонская администрация, мягко говоря, не в восторге, что Россия напрямую выйдет на европейский рынок. Однако властям США пришлось отказаться от войны с нашим трубопроводом. Украинский военный эксперт Олег Стариков объяснил причины такого решения.

Полковник СБУ в отставке напомнил, что появление прямого газового сообщения между Россией и Европой на руку странам ЕС. Больше всего выгод получит Германия, которая крайне заинтересована в завершении сертификации трубопровода и начале его работы. Именно с интересами Берлина пришлось считаться Вашингтону.

Стариков уверен, что американский лидер Джо Байден отказался чинить препятствия нашему трубопроводу, потому что испугался недовольства Германии, которое могло перейти в весьма радикальную форму. Некоторые аналитики считают, что Берлин готов был даже выйти из НАТО, если бы Вашингтон продолжил мешать реализации российского проекта.

Разумеется, для Соединенных Штатов Америки потеря стратегически необходимого партнера в виде Германии недопустима. Поэтому Джо Байден отказался от жесткой риторики против "Северного потока – 2" и перешел на более мягкую позицию по этому вопросу. Своим мнением Стариков поделился в эфире телеканала "Наш".

К слову, недавно украинский эксперт Карел Гирман предрек Европе зиму без российского газопровода.

Источник: Наш ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость336806
Пожаловаться Ответить
У Вашингтона дуб зеленый, златая цепь на дубе том. И днем, и ночью Джо ученый, там бродит по цепи кругом. Пойдет налево - кацап плачет, пойдет направо - Путин скачет. Там ВВП, там НАТО правит, кацапчиков сосать заставят, И Томагавк к ним прилетит, и джопы им разворотит. Затем наш хитромудрый Джон засунет им большой болтон...
Страшно, аж жуть!
Обей юандеру в 1945 недоделали, доделаем сейчас.
У Вашингтона дуб зеленый, златая цепь на дубе том. И днем, и ночью Джо ученый, там бродит по цепи кругом. Пойдет налево - кацап плачет, пойдет направо - Путин скачет. Там ВВП, там НАТО правит, кацапчиков сосать заставят, И Томагавк к ним прилетит, и джопы им разворотит. Затем наш хитромудрый Джон засунет им большой болтон...
Пожаловаться Ответить
Страшно, аж жуть!
1
новости партнеров
По теме

"Такого уровня еще не было": в Крыму рассказали о визите представителей Белоруссии

На полуострове готовятся к приезду Лукашенко

Появился возможный план визита Лукашенко в Крым

Бацьку ожидают на полуострове в новогодние каникуды

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей