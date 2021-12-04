В США боятся радикальных действий Германии

Строительство российской газовой магистрали "Северный поток – 2" оказало серьезное влияние на положение дел на международной арене. Появление новых энергетических коммуникаций задевает интересы ряда мировых игроков. Так, вашингтонская администрация, мягко говоря, не в восторге, что Россия напрямую выйдет на европейский рынок. Однако властям США пришлось отказаться от войны с нашим трубопроводом. Украинский военный эксперт Олег Стариков объяснил причины такого решения.



Полковник СБУ в отставке напомнил, что появление прямого газового сообщения между Россией и Европой на руку странам ЕС. Больше всего выгод получит Германия, которая крайне заинтересована в завершении сертификации трубопровода и начале его работы. Именно с интересами Берлина пришлось считаться Вашингтону.

Стариков уверен, что американский лидер Джо Байден отказался чинить препятствия нашему трубопроводу, потому что испугался недовольства Германии, которое могло перейти в весьма радикальную форму. Некоторые аналитики считают, что Берлин готов был даже выйти из НАТО, если бы Вашингтон продолжил мешать реализации российского проекта.

Разумеется, для Соединенных Штатов Америки потеря стратегически необходимого партнера в виде Германии недопустима. Поэтому Джо Байден отказался от жесткой риторики против "Северного потока – 2" и перешел на более мягкую позицию по этому вопросу. Своим мнением Стариков поделился в эфире телеканала "Наш".

К слову, недавно украинский эксперт Карел Гирман предрек Европе зиму без российского газопровода.