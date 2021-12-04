Дипломата возмутило появление лидера оппозиции на заседании ОБСЕ

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей счел поступок председателя ПА ОБСЕ, которая пригласила Светлану Тихановскую, непорядочным. Речь идет о заседании Совета глав МИД стран ОБСЕ, которое состоялось в Стокгольме. Появление лидера белорусской оппозиции Макей прокомментировал в разговоре с телеканалом "Беларусь 1".



Примечательно, что глава белорусского внешнеполитического ведомства не стал называть Тихановскую по имени.

"...шведское председательство поступило по меньшей мере непорядочно. Не шведское председательство, но, якобы, случайно председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ – представитель Швеции – пригласила известную мадам на ряд мероприятий вне СМИД ОБСЕ",

– отметил он.

По словам Макея, некоторые коллеги поведали ему, что Тихановская названивала им, добиваясь встречи. Часть согласилась переговорить, другие отказались. Целью же оппозиционерки было желание пропиариться и доказать мировой общественности свою значимость.

Глава белорусского МИД подчеркнул, что политическом будущем Тихановской и ее соратников в республике можно поставить крест. Он заявил, что никто не захочет поддерживать людей, призывающих ввести санкции против собственной страны и соотечественников.

Ранее стало известно, что журнал Finacial Times включил Тихановскую в список 25 самых влиятельных женщин мира, подводя итоги 2021 года.