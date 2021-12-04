"Известная мадам": глава МИД Белоруссии отказался называть Тихановскую по имени

"Известная мадам": глава МИД Белоруссии отказался называть Тихановскую по имени
Светлана Тихановская. Фото: Виктор Лисицын/www.globallookpress.com
Дипломата возмутило появление лидера оппозиции на заседании ОБСЕ

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей счел поступок председателя ПА ОБСЕ, которая пригласила Светлану Тихановскую, непорядочным. Речь идет о заседании Совета глав МИД стран ОБСЕ, которое состоялось в Стокгольме. Появление лидера белорусской оппозиции Макей прокомментировал в разговоре с телеканалом "Беларусь 1".

Примечательно, что глава белорусского внешнеполитического ведомства не стал называть Тихановскую по имени.

"...шведское председательство поступило по меньшей мере непорядочно. Не шведское председательство, но, якобы, случайно председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ – представитель Швеции – пригласила известную мадам на ряд мероприятий вне СМИД ОБСЕ",

– отметил он.

По словам Макея, некоторые коллеги поведали ему, что Тихановская названивала им, добиваясь встречи. Часть согласилась переговорить, другие отказались. Целью же оппозиционерки было желание пропиариться и доказать мировой общественности свою значимость.

Глава белорусского МИД подчеркнул, что политическом будущем Тихановской и ее соратников в республике можно поставить крест. Он заявил, что никто не захочет поддерживать людей, призывающих ввести санкции против собственной страны и соотечественников.

Ранее стало известно, что журнал Finacial Times включил Тихановскую в список 25 самых влиятельных женщин мира, подводя итоги 2021 года.

Источник: Сайт МИД Белоруссии ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость332073
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Где Баширов чтоб удавить эту некчемную тварь?
М
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нашим,российск сми и власти также не помешало бы не пиарить и эту шалаву и множество имеющих российск пасторт деятелей,живущих и сбежавших на запад прежде всего
вместо их фото можно ведь разместить именной или групповой шарж к статье где он,она,они упоминаются
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