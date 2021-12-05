В Киеве предрекли Европе печальную судьбу в случае войны Украины с Россией

В Киеве предрекли Европе печальную судьбу в случае войны Украины с Россией
Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/www.globallookpress.co
Западу следует действовать против РФ, пока не поздно, считает министр

Европа заплатит высокую цену в случае войны Украины с Россией. Таким мнением в СМИ поделился глава Минобороны Незалежной Алексей Резников. Министр считает, что мировая общественность должна убедить Москву в том, что военный конфликт дорого обойдется всем.

Так, Резников полагает, что Европу накроет полноценный кризис. Во-первых, европейцы столкнутся с новым миграционным хаосом. Ведь сразу до пяти миллионов украинцев могут стать беженцами, и побегут они в ЕС. Во-вторых, война негативно скажется на возможностях закупать украинские и российские товары. А Европа сильно зависит от иностранного продовольствия, например, зерна.

Также Резников утверждает, что военные действия положат конец мировому порядку, основанному на законах. На большей части ЕС воцарится хаос на протяжении десятилетий. Глава Минобороны Украины указывает, что сейчас решается, что будет дальше не только с Украиной, но и со всей Европой. Стабильности, к которой европейцы привыкли, больше не будет. Останется лишь агрессия, написал Резников в своей статье для заблокированного в РФ Atlantic Counsil.

Тут же украинский чиновник предлагает способ решения сложившейся "проблемы". Так, Резников считает, что Запад должен показать России, что ждет ее саму в случае "агрессии". Москва, по его словам, должна понять, что столкнется с последствиями во всех сферах жизни.

По мнению украинца, РФ с тревогой относится к самому факту наличия ЕС и НАТО. Так же Москва, пишет Резников, не одобряет идею "независимой Украине". Поэтому Запад, если хочет избежать войны на Украине, должен показать России свою решимость противостоять ей и укреплять Незалежную, передает УНИАН. 

В России чуть ли не каждый день опровергают беспочвенные обвинения Запада и Украины в том, что страна якобы готовится к "вторжению" в последнюю. В Москве уже не раз указывали, что это потерявший рассудок Киев способен на военную авантюру. 

Источник: УНИАН ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость336977
Пожаловаться Ответить
ишь как заистерил :) самая сильная армия Европы?! На горшке интерьвью даёшь, клоун потешных войск? :)
Гость332073
Пожаловаться Ответить
Ссут кровью хахлы.
1
новости партнеров

"Такого уровня еще не было": в Крыму рассказали о визите представителей Белоруссии

На полуострове готовятся к приезду Лукашенко

Эксперт предрек Европе зиму без "Северного потока – 2"

У европейцев могут начаться большие проблемы из-за недостачи газа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей