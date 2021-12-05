Западу следует действовать против РФ, пока не поздно, считает министр

Европа заплатит высокую цену в случае войны Украины с Россией. Таким мнением в СМИ поделился глава Минобороны Незалежной Алексей Резников. Министр считает, что мировая общественность должна убедить Москву в том, что военный конфликт дорого обойдется всем.

Так, Резников полагает, что Европу накроет полноценный кризис. Во-первых, европейцы столкнутся с новым миграционным хаосом. Ведь сразу до пяти миллионов украинцев могут стать беженцами, и побегут они в ЕС. Во-вторых, война негативно скажется на возможностях закупать украинские и российские товары. А Европа сильно зависит от иностранного продовольствия, например, зерна.

Также Резников утверждает, что военные действия положат конец мировому порядку, основанному на законах. На большей части ЕС воцарится хаос на протяжении десятилетий. Глава Минобороны Украины указывает, что сейчас решается, что будет дальше не только с Украиной, но и со всей Европой. Стабильности, к которой европейцы привыкли, больше не будет. Останется лишь агрессия, написал Резников в своей статье для заблокированного в РФ Atlantic Counsil.

Тут же украинский чиновник предлагает способ решения сложившейся "проблемы". Так, Резников считает, что Запад должен показать России, что ждет ее саму в случае "агрессии". Москва, по его словам, должна понять, что столкнется с последствиями во всех сферах жизни.

По мнению украинца, РФ с тревогой относится к самому факту наличия ЕС и НАТО. Так же Москва, пишет Резников, не одобряет идею "независимой Украине". Поэтому Запад, если хочет избежать войны на Украине, должен показать России свою решимость противостоять ей и укреплять Незалежную, передает УНИАН.

В России чуть ли не каждый день опровергают беспочвенные обвинения Запада и Украины в том, что страна якобы готовится к "вторжению" в последнюю. В Москве уже не раз указывали, что это потерявший рассудок Киев способен на военную авантюру.