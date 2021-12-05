В Белоруссии раскрыли главную особенность газового контракта с Россией

В Белоруссии раскрыли главную особенность газового контракта с Россией
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Цену на топливо считают спасением от последствий европейских санкций

Больше всего от давления со стороны Евросоюза постадали энергетическая и нефтехимическая отрасли Белоруссии. По примерным подсчетам, потери составили около $250-300 млн. Об этом заявил замглавы администрации президента страны Дмитрий Крутой телеканалу "Беларусь 1". 

В стране планируют спасти пострадавшие отрасли с помощью переориентации на китайский, российский и африканские рынки. Большие надежды в этом вопросе возлагают на последствия газового контракта между Минском и Москвой на 2022 год.

Как отметил Крутой, главная особенность договора с Россией по газу заключается в низкой цене на топливо. За тысячу кубометров Минск должен платить $128,5 при рыночной цене в районе $1000 за аналогичный объем. 

"Это огромное конкурентное преимущество. И … это один из источников ресурсов покрытия санкционных убытков", – приводит его слова Regnum. 

Он также отметил, что контракты на поставки российской нефти находятся в финальной стадии согласования, поэтому нефтеперерабатывающие заводы страны будут обеспечены ресурсом на предстоящий год. 

Крутой отдельно подчеркнул, что топливные договоренности с Россией играют существенную роль в развитии белорусской экономики. 

Источник: Regnum ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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