Захарова жестко поставила Псаки на место после слов о вступлении Украины в НАТО

Захарова жестко поставила Псаки на место после слов о вступлении Украины в НАТО
Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press//www.globallookpress.com
Дипломат припомнила американской коллеге многочисленные грехи Вашингтона

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что лишь входящие в Североатлантический альянс страны могут решать, какое государство – член организации. У России, по ее словам, такого права нет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это заявление.

С такой речью Псаки выступила накануне, 4 декабря, отметив, что НАТО не может уступить в вопросе членства Украины, учитывая беспокойство РФ. Американская госслужащая добавила, что именно Москва – провокатор в данной ситуации, а не Вашингтон или Киев.

Захарова жестко ответила Паски на заявление о вступлении Украины в НАТО. Дипломат указала на то, что необходимо помнить, кто разбомбил Хиросиму и Нагасаки. Нельзя забывать, кто истреблял жителей Вьетнама, кто дал ложные свидетельства против Ирака в Совбезе ООН. Захарова обратила внимание на еще десяток примеров подобного поведения США. 

В том числе, дипломат вызвала в памяти устраиваемые американцами цветные революции по всему земному шару, провокации с химоружием в Сирии, нарушение Вашингтоном международных договоров в одностороннем порядке. Упомянула Захарова про незаконные рестрикции и запугивание, которыми США пытаются добиться своих целей. 

"Важно помнить. Чтобы не забывать, Джен", – завершила свою речь Захарова.

Ранее официальный представитель главного внешнеполитического ведомства России указала на то, что, применяя ограничительные меры, США расписались в своей слабости. 

При этом эксперты регулярно говорят о том, что ни Украина, на Альянс не верят в перспективу вступления Киева в НАТО. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость336806
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СШАстктак как они нас за людей не считабта её не услышит,
игорь
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М
запад и сша давно в кастрюльке и им абсолютно по барабану все доводы и доказательства
например в музее хиросимы о бомбежке города вообще нет упоминания о том кто убил сотни тысяч япошек
вымарывают память себе и окружающим,тут помню-тут не помню
тем кто под амерами даже проще и удобней жить так,сказали значит так и есть,омерика всегда права
и хвостиком повиляли,да свиноголовые?
это похоже на пословицу
а кот васька слушает да все сметану ест
вывод - они говорят все ОДНО И ТОЖЕ в любых странах потому что так удобно выгодно и работать в другом месте не хочется
по существу все МИДы стран - рудименты общества людей
они не нужны как границы таможни валюты и сами в общем то государства
М
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запад и сша давно в кастрюльке и им абсолютно по барабану все доводы и доказательства
например в музее хиросимы о бомбежке города вообще нет упоминания о том кто убил сотни тысяч япошек
вымарывают память себе и окружающим,тут помню-тут не помню
тем кто под амерами даже проще и удобней жить так,сказали значит так и есть,омерика всегда права
и хвостиком повиляли,да свиноголовые?
игорь
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подсказка Псаки
а напомни власти РФ как она любит свой народ ОТНИМАЯ у них пенсии))
Гость332646
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Браво! Мария!
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