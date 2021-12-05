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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что лишь входящие в Североатлантический альянс страны могут решать, какое государство – член организации. У России, по ее словам, такого права нет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это заявление.
С такой речью Псаки выступила накануне, 4 декабря, отметив, что НАТО не может уступить в вопросе членства Украины, учитывая беспокойство РФ. Американская госслужащая добавила, что именно Москва – провокатор в данной ситуации, а не Вашингтон или Киев.
Захарова жестко ответила Паски на заявление о вступлении Украины в НАТО. Дипломат указала на то, что необходимо помнить, кто разбомбил Хиросиму и Нагасаки. Нельзя забывать, кто истреблял жителей Вьетнама, кто дал ложные свидетельства против Ирака в Совбезе ООН. Захарова обратила внимание на еще десяток примеров подобного поведения США.
В том числе, дипломат вызвала в памяти устраиваемые американцами цветные революции по всему земному шару, провокации с химоружием в Сирии, нарушение Вашингтоном международных договоров в одностороннем порядке. Упомянула Захарова про незаконные рестрикции и запугивание, которыми США пытаются добиться своих целей.
"Важно помнить. Чтобы не забывать, Джен", – завершила свою речь Захарова.
Ранее официальный представитель главного внешнеполитического ведомства России указала на то, что, применяя ограничительные меры, США расписались в своей слабости.
При этом эксперты регулярно говорят о том, что ни Украина, на Альянс не верят в перспективу вступления Киева в НАТО.
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а кот васька слушает да все сметану ест
вывод - они говорят все ОДНО И ТОЖЕ в любых странах потому что так удобно выгодно и работать в другом месте не хочется
по существу все МИДы стран - рудименты общества людей
они не нужны как границы таможни валюты и сами в общем то государства
например в музее хиросимы о бомбежке города вообще нет упоминания о том кто убил сотни тысяч япошек
вымарывают память себе и окружающим,тут помню-тут не помню
тем кто под амерами даже проще и удобней жить так,сказали значит так и есть,омерика всегда права
и хвостиком повиляли,да свиноголовые?
а напомни власти РФ как она любит свой народ ОТНИМАЯ у них пенсии))