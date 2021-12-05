Лукашенко обнулил Тихановскую с помощью миграционного кризиса - политолог

Лукашенко обнулил Тихановскую с помощью миграционного кризиса - политолог
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Батька показал Европе, что договариваться можно лишь с ним

Одной из целей Александра Лукашенко в ситуации миграционного кризиса было обнуление беглой домохозяйки Светланы Тихановской. С этим президент Белоруссии справился – Лукашенко пошатнул позиции Тихановской в Европе. Так считает Дмитрий Абзалов, глава Центра стратегических коммуникаций.

Батька хотел показать Западу, что считать президентом РБ можно кого угодно. Однако решать какие-либо вопросы придется с тем, кто контролирует ситуацию в стране, и этот человек он. Лукашенко удалось довести до ЕС и США эту мысль. Победу Александра Григорьевича в этом вопросе подтверждает звонок и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель. 

Абзалов подчеркнул, что новый глава бундестага, которым, как ожидается, станет Олаф Шольц, окажется в затруднительном положении. Во-первых, политик – социал-демократ, тогда как его предшественница была демократом. Во-вторых, Шольц не будет связан обещаниями, которые дала Меркель по прошлому миграционному кризису. 

Политолог отмечает, что Лукашенко доказал, что он сильный игрок. Батька надеялся, что ЕС пойдет на разрядку ситуации, и его надежды оправдались. Впереди, по мнению аналитика, разрешение ситуации. Ведь уже и Ирак согласился забрать своих граждан домой, и Польша готова выделить на это средства. 

При этом не все в Европе считают, что Меркель поступила правильно, позвонив Лукашенко и признав его президентом Белоруссии. 

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость334706
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Цыган сипатый Лукашенко,ты никто и ничто,ты трус и мразь.Твоя манера держать руки никого тебе не напоминает?Вспомни,кого ты расхваливал ?
Гость334264
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Если кто-то срет в лифте, то с ним и договариваться надо. Обычное дело.
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