"Огрызок плана Барбаросса": в России оскорбились картой Bild по "захвату" Украины

"Огрызок плана Барбаросса": в России оскорбились картой Bild по "захвату" Украины
Фото: Danil Shamkin/ ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Политолог иронично поинтересовался, почему, по мнению немцев, военные дальше Киева не пойдут

Немецкое издание Bild опубликовало схему "захвата" Россией Украины. На карте подробно изображено, где и как военные силы РФ будут "атаковать" соседку. Известный политолог Евгений Сатановский с юмором отреагировал на выдумку немцев.

Bild, выложив схему "нападения", отметило, что Россия готовится провернуть это дело в начале 2022 года. Источники издания из Североатлантического альянса и Незалежной сообщили, что есть два плана – нападение с разных фронтов или в несколько этапов. 

Сатановский признался, что схема немцев "разочаровывает". Политолог не понял, почему Запад долго тянул с публикацией плана, и предположил, что журналисты сделали это сейчас, потому что просто хотят спокойно отгулять Рождество и Новый год. Также эксперт в шутку возмутился, почему "так мало". По схеме, пишет Сатановский в своем Telegram, российская армия даже не дойдет до рубежей Советского Союза, лишь "займет Киев". 

"Никакой фантазии", – сетует Сатановский.

Также он указал, что президент РФ Владимир Путин спасает бедных немцев от замерзания, вопреки правительству ФРГ и всех их "понтам" насчет зеленой электроэнергии. При этом в Берлине не слышны слова благодарности, зато немцы не устают трубить про Украину.

Сатановский задал риторический вопрос, когда Германия забудет про Украину, где не смогла зацепиться ни в Первую мировую войну, ни в Великую Отечественную. Работники Bild даже не могут запомнить уроки 20 века. 

Высмеял Сатановский и источники журналистов, назвав их "ленивыми". Ведь те даже "схему нормально не заморочились нарисовать". Эта картинка не похожа на план Генштаба РФ, скорее, на "огрызок плана Барбаросса", который еще и вывернули не так. Указал политолог и на топонимы, которые можно было найти на картах Третьего рейха, но не на современных. Такая схема подошла бы для компьютерной игры, но никак для плана, который лежит в ящике стола главнокомандующего армией России. 

Востоковеда также насмешило то, что Запад так детально посвящен в план Москвы. 

"Тут все, как на ладони. Провидцы и стратеги, ядрена вошь", – завершил свою речь Сатановский. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость332726
Пожаловаться Ответить
Немцы вазомнили из себя супер державу не победимую и сувереное государство, по поводу этого немцам сночало нужно вылезти из под сапога дяди Сэма а <цензура> вякоть. Да и пора признать то что история помнит не одну войну с Германией и чем это заканчеволась, Гитлер воевал с СССР далико не один а с помощью всего гнилого запода да и то проиграл войну да и не мог он её выиграть. Не по зубам мы вам, с мечом на подали мы мечи ломали с автоматом на подали мы из ним лом плавили, наподёт с ракетами США сгорит и с ними!
1
новости партнеров

"Такого уровня еще не было": в Крыму рассказали о визите представителей Белоруссии

На полуострове готовятся к приезду Лукашенко

В "Нафтогазе" пожаловались на Россию из-за цены на газ для Молдавии и Словакии

Украинские представители требуют отказа в сертификации СП-2

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей