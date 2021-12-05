Политолог иронично поинтересовался, почему, по мнению немцев, военные дальше Киева не пойдут

Немецкое издание Bild опубликовало схему "захвата" Россией Украины. На карте подробно изображено, где и как военные силы РФ будут "атаковать" соседку. Известный политолог Евгений Сатановский с юмором отреагировал на выдумку немцев.

Bild, выложив схему "нападения", отметило, что Россия готовится провернуть это дело в начале 2022 года. Источники издания из Североатлантического альянса и Незалежной сообщили, что есть два плана – нападение с разных фронтов или в несколько этапов.

If this 🇷🇺 invasion of 🇺🇦 happens it will be a major European war with very profound consequences. It is unlikely to be confined to the territory of 🇺🇦. pic.twitter.com/BDD8eWzVw3 — Carl Bildt (@carlbildt) December 4, 2021

Сатановский признался, что схема немцев "разочаровывает". Политолог не понял, почему Запад долго тянул с публикацией плана, и предположил, что журналисты сделали это сейчас, потому что просто хотят спокойно отгулять Рождество и Новый год. Также эксперт в шутку возмутился, почему "так мало". По схеме, пишет Сатановский в своем Telegram, российская армия даже не дойдет до рубежей Советского Союза, лишь "займет Киев".

"Никакой фантазии", – сетует Сатановский.

Также он указал, что президент РФ Владимир Путин спасает бедных немцев от замерзания, вопреки правительству ФРГ и всех их "понтам" насчет зеленой электроэнергии. При этом в Берлине не слышны слова благодарности, зато немцы не устают трубить про Украину.

Сатановский задал риторический вопрос, когда Германия забудет про Украину, где не смогла зацепиться ни в Первую мировую войну, ни в Великую Отечественную. Работники Bild даже не могут запомнить уроки 20 века.

Высмеял Сатановский и источники журналистов, назвав их "ленивыми". Ведь те даже "схему нормально не заморочились нарисовать". Эта картинка не похожа на план Генштаба РФ, скорее, на "огрызок плана Барбаросса", который еще и вывернули не так. Указал политолог и на топонимы, которые можно было найти на картах Третьего рейха, но не на современных. Такая схема подошла бы для компьютерной игры, но никак для плана, который лежит в ящике стола главнокомандующего армией России.

Востоковеда также насмешило то, что Запад так детально посвящен в план Москвы.

"Тут все, как на ладони. Провидцы и стратеги, ядрена вошь", – завершил свою речь Сатановский.