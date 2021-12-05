Эксперт раскрыл смысл намека Шойгу министру обороны Германии

Эксперт раскрыл смысл намека Шойгу министру обороны Германии
Фото: Olga Sokolova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Высказывание о "дедушках" несло особый смысл

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр придерживается мнения, что с Россией следует разговаривать исключительно с позиции силы. Политик регулярно обвиняет Москву в росте мировой напряженности, а не так давно указала, что российская сторона причастна к миграционному кризису у границ ЕС и кибератакам на страны НАТО. 

Сергей Шойгу не оставил выпады европейской коллеги без внимания, отметив, что предыдущая министр обороны Германии позволяла себе аналогичные заявления.

"Первой я предложил у дедушки всё-таки спросить, каково это – с нами разговаривать с позиции силы?", – сказал глава российского боронного ведомства.

Его слова объяснил военный эксперт "Комсомосльской правды" Виктор Баранец. 

Предыдущим министром обороны Германии была Урсула фон дер Ляйен, которой Шойгу напомнил о "крепко битых Красной армией родственниках", пытающихся разговаривать с СССР с позиции силы. А не так давно, после замечания министра обороны России, немцы вычислили предков и Крамп-Карренбауэр – во время Второй мировой на стороне нацистов, по его словам, принимали участие около 80 родственников чиновницы. Ее двоюродный дедушка даже был награжден Рыцарским крестом – высшим орденом нацистской Германии.

"Этот "рыцарь" потом драпал от наступления тех, с кем он пытался "разговаривать с позиции силы", – пишет Болкунец.

Эксперт утверждает, что в соцсетях обсуждают и прошлое отца министра обороны ФРГ, который сдался в плен США, где выражал негативное отношение к русской нации. 

По его словам, все заявления в соцсетях были подкреплены ссылками на реально существующие исторические документы.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

"Такого уровня еще не было": в Крыму рассказали о визите представителей Белоруссии

На полуострове готовятся к приезду Лукашенко

В "Нафтогазе" пожаловались на Россию из-за цены на газ для Молдавии и Словакии

Украинские представители требуют отказа в сертификации СП-2

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей