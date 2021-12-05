Минобороны Белоруссии бьет тревогу из-за действий Украины

Минобороны Белоруссии бьет тревогу из-за действий Украины
Фото: pixabay.com
Украинскому военному атташе вручили ноту протеста

В минувшую субботу Минск сообщил о нарушении белорусско-украинской границы военным вертолетом Ми-8, который принадлежит Украине. Из-за произошедшего инцидента военного атташе при Посольстве Украины вызвали в Минобороны Белоруссии – ему вручили ноту протеста. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов, как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно", – указывается в сообщении. 

В Минобороны сообщили, что атташе были приведены факты, "свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности". Также ему указали на участившиеся военные учения на границе украинской стороной на фоне усиления обвинительной риторики в отношении Белоруссии. 

"Совокупность данных фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Республике Беларусь на южном направлении", – заключили в ведомстве. 

Напомним, 4 декабря украинский вертолет Ми-8 пересек белорусскую границу в районе населенного пункта Новая Рудня. На высоте около ста метров он продвинулся на километр внутрь страны. Инцидент произошел во время военных учений Украины на приграничной территории. 

Источник: Минобороны Белоруссии ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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Гость334638
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Трудно было понять Хусейна, когда он оккупировал Кувейт. Только-что победил на выборах 97%. В Ираке начались волнения. Когда разбитая армия вернулась в Ирак, то убила около 150 тыс. восставших иракцев. За-то убивали их не как недовольных Хусейном, а как американских прихвостней.
Гость332794
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Враждебный окружающий блок НАТО - самый страшный сон, который снится каждую ночь Фуйлопутину. его фуйлопутятам и Бульбашенковским жополизам. Развал мировой системы социализма, крушение СССР. распад Варшавского Договора, падение Берлинской стены, бегство рассейской армии из Европы, вместе с которой драпал и Путин из уютного гнездышка зав клубом в Дрездене, прощальные поцелуи любимой Ангелы, снова постылая Рассия. Более 20 лет Вольфган Фуйлопутин рвался в родную Неметчину, тянул к своей возлюбленной Гавнопотоки и чесал половые органы бабушки. Но все его надежды рухнули с уходом Ангелы на покой. Дрожит от страха и его жополиз Бульбашенко, предвидя кончину фуйлопутинского режима. Сятся Саньку Страшные Могучие Бандеровцы, которые порвали его задницу на немецкие знаки огромной бульбаруськой картошкой. О ужас! О ужас!
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Шuzouд
Враждебный окружающий блок НАТО - самый страшный сон, который снится каждую ночь Фуйлопутину. его фуйлопутятам и Бульбашенковским жополизам. Развал мировой системы социализма, крушение СССР. распад Варшавского Договора, падение Берлинской стены, бегство рассейской армии из Европы, вместе с которой драпал и Путин из уютного гнездышка зав клубом в Дрездене, прощальные поцелуи любимой Ангелы, снова постылая Рассия. Более 20 лет Вольфган Фуйлопутин рвался в родную Неметчину, тянул к своей возлюбленной Гавнопотоки и чесал половые органы бабушки. Но все его надежды рухнули с уходом Ангелы на покой. Дрожит от страха и его жополиз Бульбашенко, предвидя кончину фуйлопутинского режима. Сятся Саньку Страшные Могучие Бандеровцы, которые порвали его задницу на немецкие знаки огромной бульбаруськой картошкой. О ужас! О ужас!
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Да уж!
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