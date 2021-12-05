Родственники арестованной в Белоруссии Сапеги обратились к Лукашенко

Родственники арестованной в Белоруссии Сапеги обратились к Лукашенко
Софья Сапега. Фото: instagram.com/sapega_sofia_/www.globallookpress.com
Родные девушки надеются на милосердие

Сегодня, 5 декабря, стало известно, что арестованной на белорусской территории гражданке России Софье Сапеге предъявили обвинение, по которому она может отправиться за решетку на шесть лет. Переживающие за судьбу своей дочери родители уже обратились с просьбой к белорусскому лидеру Александру Лукашенко.

Отчим россиянки Сергей Дудич пообщался с журналистами и сообщил, что мама Софьи попросила главнокомандующего Белоруссии о помиловании. Также убитая горем женщина умоляла заступиться за ее чадо российского лидера Владимира Путина. Президенты получили от родительницы Сапеги несколько письменных обращений.

Не остался в стороне и родной отец россиянки. Он записал целое видеообращение к Батьке, где пытался отговорить белорусское правосудие от излишней жестокости по отношению к молодой девушке, которую, к слову, обвиняют в разжигании ненависти по отношению к людям, стоящим на страже правопорядка в Белоруссии.

Дудич подчеркнул, что родные Сапеги продолжат борьбу за прославившуюся на дурном деле наследницу и сделают все возможное, чтобы добиться для нее снисхождения.

Отчим также рассказал, что последнее свидание с арестованной россиянкой у него было в конце лета. С тех пор лично с Софьей он не виделся. Такими откровениями расстроенный мужчина поделился с журналистами радиостанции "Говорит Москва".

Кстати, недавно стало известно, что самочувствие девушки резко ухудшилось после предъявленного обвинения. По словам Дудича, психологическое состояние Сапеги критическое.

Источник: Говорит Москва ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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