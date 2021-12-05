На Украине заявили о правах на Сибирь и Дальний Восток

На Украине заявили о правах на Сибирь и Дальний Восток
Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com//www.globallookpress.com
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На севере Казахстана тоже жили украинцы, утверждает писатель

Одиозный киевский писатель Петр Кралюк разразился очередной статьей про историю Украины, в которой вновь покусился на российские земли. На этот раз философ из Незалежной заявил, что Сибирь и Дальний Восток должны считаться украинскими.

Рассуждая о миграции украинцев в старые времена, Кралюк отметил, что в Сибирь его народ перебрался еще XVI веке. В период Российской империи количество украинцев на этой территории только росло. Писатель указал на то, что есть Серый Клин – некая территория, которую украинцы активно заселяли в XIX веке. Это территория современной Сибири и севера Казахстана. 

Украинцы в то время надеялись получить там землю, которая по своим свойствам походила на их родную. При этом философ не говорит о том, что регион к тому моменту больше века входил в состав России.

Кралюк пишет, что к концу XIX века, согласно переписи населения, в тех регионах насчитывалось двести тыс. украинцев, что, по его мнению, немало. 

Впрочем, писатель отмечает, что несколько волн миграции не сделали украинцев к 1940-м годам доминирующим народом в этой местности. Однако это не мешало им обживаться – были созданы украинские организации, административные единицы и газеты. 

Зато, пишет Кралюк, в Зеленом клине – от Приморья до Амурской области – была другая ситуация. На Дальний Восток уехало больше трехсот тыс. украинцев в несколько волн миграции. К концу существования СССР их, по данным фантазера, было около полумиллиона. В основном, туда отправлялись крестьяне в поисках лучшей земли. По мнению писателя, именно украинцы помогли освоить регион. Однако Россия, жалуется он, не создала условий для развития украинской культуры. Так, Кралюк вспомнил, как большевики разгромили созданную после революции семнадцатого года Украинскую Дальневосточную республику.

При этом он указывает, что многие украинцы сознательно русифицировались. 

Ранее Кралюк рассказал, что Поволжье должно принадлежать Киеву. 

Источник: День ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость332073
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Вы что забыли ,была хохляцкая Империя!А Сейчас один понос.
Гость337085
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Гость из Крыма
А как же укры, которые египтян пирамиды строить учили? Даешь Египет в составе Незалэжной!
Уточню. Именно предки бандеровцев научили Шумеров клинописи. А пирамиды были уже потом.
Пророк
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Найдется один придурок и от его информации ,кроме,как помоями с гнилью ничем больше не воняет,а их в Украйне немерянно. А мы эту дрянь вонючаю еще читать должны??? Да уже пропадите вы-идиоты пропадом. То им довай Ростовскую и Белгородские области,то все Поволжье, то теперь Сибирь и Дальний восток! <цензура> не разорвет от пожеланий??? Думаю,что не только то место,но и что то другое.хотите конфликт-будет! У нас 10-12 млн. Гражданских еже готовы вам вправить мозги,это не считая действующей Армии. Одумайтесь дебилы!!!
Гость из Крыма
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А как же укры, которые египтян пирамиды строить учили? Даешь Египет в составе Незалэжной!
Гость337083
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Какая у них хорошая трава.
Гость336144
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debil
Гость334381
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Ну ладно, мы уже не обращаем внимания на таких блаженных, якобы историков,как это недоразумение Кралюк, но пусть он попробует предъявить права на земли Назарбаеву, Киргизии,Узбекистану,другим бывшим республикам Союза, я думаю ответ Азиатов его ой как оскорбит и обидит! Да, украинцы жили во многих республиках, именно Украинцы, а не хохло-бандеровцы! А к прибалтам у них притязаний нет? Ведь и там до сих пор украинцы присутствуют!
Гость337079
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Украинцев и Украину создали Ленин, большевики, КПСС, генеральные секретари КПСС, отдав им русские территории, собственно говоря и территории других народов. До 1917 г. ни украинцев, ни Украины не было. Были малороссы, но украинцы не считают себя потомками малороссов, для них это слово оскобление..
Гость337078
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Зачем обращать внимание на бред шизофреника?
Гость332464
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В даннном случае поможет только лоботомия можно даже из Мосинки, такие излечению не подлежат.
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