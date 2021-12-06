Как США убедили Европу в плане России "захватить" Украину: FT узнала детали

Как США убедили Европу в плане России "захватить" Украину: FT узнала детали
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Американцам пришлось пойти на неожиданный шаг

Журналисты газеты Financial Times выяснили, что сначала американцам не удалось убедить европейцев в том, что Москва планирует "вторжение" в Киев. Однако позже Европа поменяла свое мнение. Авторам стало известно, как это произошло.

Источники газеты рассказали, что некоторые в ЕС не поверили, что ситуация "настолько серьезная". Политиков поражало то, что информация разведки Европы и США слишком сильно различалась. Европейцы задавались вопросами, как и почему американцы обнаружили то, что не видят они.

Однако Вашингтон решил в этой ситуации раскрыть необычайно много разведывательных данных. США начали распространять информацию в начале последнего месяца осени. В итоге, когда прошла встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО 1 и 2 декабря, то чиновники обсуждали не предупреждение США России, а то, как сдержать РФ, если она действительно намерена "напасть". 

Также журналисты выяснили, что 7 декабря во время онлайн-встречи глава Белого дома Джо Байден собирается вынести российскому коллеге Владимиру Путину предостережение о любом "нападении" на Украину. 

В начале ноября западные СМИ начали публиковать статьи о том, что Россия стянула армию к границам Украины. Немецкая газета Bild даже "раздобыла" план "вторжения" в Незалежную, что насмешило экспертов. В Москве не раз говорили о том, что никакого нападения никто не планирует.

Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость337213
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Гость331902
Если лох - дави в шароварах блох.
Сказал обоsrанный хохляцкий "миллионер", закидывая очередной кизяк в буржуйку
Гость331902
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Если лох - дави на газ, снова едут в Гондурас. Годовые бюджеты стран: 1. Евросоюза - $14.8 трлн, 2. США - $3.42 трлн, ......................65. Гондурас - 0.33 трлн, 66. Россия - $0.32 трлн, 67. Зимбабве - $0.31 трлн. Хочешь жни, а хочешь куй . Хочешь задницей газуй. А кацап получит фуй.
Да уж... Великодержавный рассейсько-путинский шовинизм- дебилизм, смешанный с фашизмом-рашизмом. А ларчик просто открывался. Нужно кацапне запудрить мозги о величии Гондурассеи, чтобы они забыли о нищенском положении в рассейском концлагере.
Если лох - дави в шароварах блох.
Гость331902
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Снится свидомым страшный кошмар
Пипец им приходит, полный зашквар.
Сам Путин вэлыкое войско ведёт
Пал уже Киев и нэнька падёт.
Гость332015
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Если кто-то скажет, что американцы не прибегая к шантажа европейских политиков и не использовали формулу "5% правды на 95% откровенной лжи", где 5% - это факт о наличии у РФ собственных вооружённых сил, то я не поверю.
Если лох - дави на газ, снова едут в Гондурас. Годовые бюджеты стран: 1. Евросоюза - $14.8 трлн, 2. США - $3.42 трлн, ......................65. Гондурас - 0.33 трлн, 66. Россия - $0.32 трлн, 67. Зимбабве - $0.31 трлн. Хочешь жни, а хочешь куй . Хочешь задницей газуй. А кацап получит фуй.
Пожаловаться Ответить
Да уж... Великодержавный рассейсько-путинский шовинизм- дебилизм, смешанный с фашизмом-рашизмом. А ларчик просто открывался. Нужно кацапне запудрить мозги о величии Гондурассеи, чтобы они забыли о нищенском положении в рассейском концлагере.
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