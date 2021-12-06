Евросолидарность не выдержала проверки холодом

Евросолидарность не выдержала проверки холодом
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com
продолжениеВ Германии раскритиковали евродепутата из-за угроз закрыть "Северный поток - 2"
Члены ЕС намерены спасаться от энергокризиса зимой, кто как может

Европа оказалась не готова к холодам. На фоне дефицита газа и повышения цен на электроэнергию часть стран ЕС уже предупредила союзников, что может временно приостановить энергоэкспорт. Это не соответствует принципам евросолидарности, но, видимо, в мороз – каждый сам за себя.

По оценке Gas Infrastructure Europe, к началу декабря в европейских хранилищах накоплено почти на четверть (23,4%) газа меньше, чем в прошлом году. Учитывая, что синоптики прогнозируют суровую зиму, расход топлива в ЕС ожидается большим. В итоге в Европе может разразиться энергокризис такой силы, какого не было с 1973 года, считает главный инвестдиректор Saxo Bank Стин Якобсен.

По его мнению, цены на газ и электроэнергию продолжат тренд на повышение, стоимость нефти уже в первом квартале 2022 г. может превысить 100 долларов за баррель, передает РИА "Новости".

Эксперты предупреждают, что потребителям в ЕС придется столкнуться этой зимой с веерными отключениями электроэнергии. При этом более богатые страны смогут позволить себе покупать больше топлива, оставляя остальных бороться с дефицитом непопулярными мерами в виде резкого повышения тарифов на электроэнергию и отопление, чтобы побудить население сильнее экономить.  

Еще одна опасность: временная приостановка экспорта электроэнергии. В частности, Сербия уже предупредила, что может отказаться от поставок в соседние страны, чтобы ее собственные граждане не мерзли зимой. Аналогичное предупреждение сделал Париж в адрес Лондона.

Подобные заявления противоречат принципам евросолидарности. Но, как видим, на фоне энергокризиса собственные интересы членам Евросоюза становятся важнее прописанных в Уставе идеалов. На этом фоне на Западе все громче звучат голоса, призывающие отказаться от санкционного давления на Россию ради укрепления энергобезопасности Европы.

Но к такому повороту готовы не все. В частности, в Европарламенте настаивают, что "Северный поток-2" нельзя начинать эксплуатировать, пока Россия "угрожает" Украине. В итоге, по крайней мере, ближайшую зиму европейцам придется как-то провести без дополнительных поставок газа.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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Гость332416
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Пророк
416- й не дождешься! Сами вы уже быстро,быстро слиняете с мировой карты,как государство,да и не жаль,так как такого государства не было никогда.сурогатное было последние 20 с лишним лет. История рассудит правильно!
все ждете краха США ? ну ждите ждите. долго придется ждать
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Гость332416
Это чудесно ! Хоть в ЕС и нет вашего сраного СП-2 но к вам никто не бежит и сертифицировать его не будут.
поэтому холод, голод и вымирание вам гарантированы
а что это у нас тут хохлопидар затесался ? Все скулишь болезненный ? А ?
Пророк
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Гость332416
мы подождем. передохните вы скоро. очень скоро.
416- й не дождешься! Сами вы уже быстро,быстро слиняете с мировой карты,как государство,да и не жаль,так как такого государства не было никогда.сурогатное было последние 20 с лишним лет. История рассудит правильно!
Гость332416
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Гость332000
Будем слушать "колокольчиков" замерзших звон у гейродепутатов долбанутых.
прежде всего вы будете видеть доллар по 100 и евро по 150. продукты подорожавшие раза в полтора и катафалки на улицах.
Гость337235
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Гость332416
мы подождем. передохните вы скоро. очень скоро.
Только после тебя, убогий.
Гость332000
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Будем слушать "колокольчиков" замерзших звон у гейродепутатов долбанутых.
Гость из Крыма
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Евросолидарность евросолидарностью, а табачок врозь. Будешь очень толерантным (евросолидарным), когда дрожишь от холода.
Гость332416
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Гость332464
Ну до тех темпов как дохнете вы нам еще очень далеко, то <цензура> что вы жрете под красивми фантиками у нас даже собаки брезгуют. Так что береги себя убогий а то не доживешь до светлого пиндосского будущего. Бу-га-га!
мы подождем. передохните вы скоро. очень скоро.
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приятно наблюдать как европедерасты сперва истерили, а как дунуло холодом, сразу переобулись.
Гость332464
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Гость332416
ага. все "натуральное", из пальмового масла. поэтому вы так и дохнте от рака.
у нас тоже продукты которые "фреш" не дешевые, но в отличии от вас они вообще есть.
Ну до тех темпов как дохнете вы нам еще очень далеко, то <цензура> что вы жрете под красивми фантиками у нас даже собаки брезгуют. Так что береги себя убогий а то не доживешь до светлого пиндосского будущего. Бу-га-га!
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