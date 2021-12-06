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Пятый санкционный пакет против Белоруссии стал местью стране и самому президенту Республики за отказ предавать Российскую Федерацию и принимать правила Запада. Такое мнение выразил политолог Николай Щекин.
После неудачи, приключившейся в результате миграционной войны с Минском, Запад стал давить уже с помощью привычных рычагов, стремясь "задушить" Белоруссию. Польша находится в поисках союзников для нового "Мюнхенского сговора" в лучших традициях 1938 года. Однако на этот раз "Чехословакию" не удалось проломить, хотя Варшава пытается привлечь стратегические вооружения НАТО.
"Президент Беларуси для Европы оказался крепким и независимым лидером. Очевидно, что цель польского руководства в отношении Беларуси – свергнуть Лукашенко любой ценой, посредством различных интеракций", – высказался Щекин.
Аналитик полагает, что Штаты с Британией пытаются возродить нацисткую идеологию в Европе, чтобы обеспечить приход к власти ультраправых элит. Проецирование энергокризиса позволило Штатам сократить инвестиции в европейскую экономику, вызвав инфляционный рост и экономический коллапс. Итогом стала еще большая разобщенность Старого Света, а также его социально-экономические проблемы.
На предстоящих переговорах Путина и Байдена, считает Щекин, стороны вряд ли придут к компромиссу. И Россию, и Белоруссию признают по его итогам врагами. После этого статус холодной войны станет уже полуофициальным.
Ранее глава правительства Белоруссии Роман Головченко анонсировал санкционный ответ Западу.
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