Белорусы поплатились санкциями за отказ предавать Россию - политолог

Белорусы поплатились санкциями за отказ предавать Россию - политолог
Фото: depositphotos.com
Теперь Запад попытается "задушить" республику, считает эксперт

Пятый санкционный пакет против Белоруссии стал местью стране и самому президенту Республики за отказ предавать Российскую Федерацию и принимать правила Запада. Такое мнение выразил политолог Николай Щекин.

После неудачи, приключившейся в результате миграционной войны с Минском, Запад стал давить уже с помощью привычных рычагов, стремясь "задушить" Белоруссию. Польша находится в поисках союзников для нового "Мюнхенского сговора" в лучших традициях 1938 года. Однако на этот раз "Чехословакию" не удалось проломить, хотя Варшава пытается привлечь стратегические вооружения НАТО.

"Президент Беларуси для Европы оказался крепким и независимым лидером. Очевидно, что цель польского руководства в отношении Беларуси – свергнуть Лукашенко любой ценой, посредством различных интеракций", – высказался Щекин. 

Аналитик полагает, что Штаты с Британией пытаются возродить нацисткую идеологию в Европе, чтобы обеспечить приход к власти ультраправых элит. Проецирование энергокризиса позволило Штатам сократить инвестиции в европейскую экономику, вызвав инфляционный рост и экономический коллапс. Итогом стала еще большая разобщенность Старого Света, а также его социально-экономические проблемы.

На предстоящих переговорах Путина и Байдена, считает Щекин, стороны вряд ли придут к компромиссу. И Россию, и Белоруссию признают по его итогам врагами. После этого статус холодной войны станет уже полуофициальным.

Ранее глава правительства Белоруссии Роман Головченко анонсировал санкционный ответ Западу.

Источник: БелТА ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость332271
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Если бы экс-презик Украины Янукович в свое время не испугался санкций и разогнал бы Майдан-Украина бы сейчас была процветающей страной в партнерстве ЕвразЭС и ОДКБ.Но он обосравшись за свою забунорную недвижимость и заморозку своих счетов в банках западных стран-просрал ВСЮ страну,еще и сына потерял.А ЕС все равно против него ввел санкции,не смотря на то,что он пошел на все ихние условия.Хочется верить,что Лукашенко подобного с Беларуссией не допустит.Тем более,что ему эти санкции ЕС? У Беларуссии давно главный партнер высоких технологий-Китай.А Поднебесная плевать не только на санкции хотела.
Гость335929
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А раньше ссанкций не было?
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