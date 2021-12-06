Планы Запада на Украину оценили в России

Планы Запада на Украину оценили в России
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Противникам России выгодно не давать угаснуть конфликту на Украине, чтобы иметь повод давить на РФ

Утверждения западных политиков о том, что Москва якобы вынашивает какие-то агрессивные планы против Киева, – это "абсурд и провокация", направленная на усиление напряженности между Россией и Украиной. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что видит серьезную угрозу Украине со стороны России, и предложил свои услуги посредника для деэскалации отношений.

"Сегодня страны НАТО рассматривают соседнюю с нами Украину как плацдарм для провокаций против России, и делают все, чтобы атмосфера напряженности поддерживалась",

– оценил ситуацию депутат. В комментарии RT он указал, что страны-члены НАТО, в том числе США, никак не способствуют реализации Минских соглашений. Вместо этого они сами усиливают украинский кризис и заставляют власти Незалежной действовать в том же духе.

Заявления Блинкена о "российской угрозе" прозвучали накануне его переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской встречи ОБСЕ. Госсекретарь настраивался "жестко" поговорить с российским коллегой. Однако на итоговой пресс-конференции именно Блинкен выглядел "побитым щенком" – по крайней мере, такую оценку дали читатели западной прессы. 

По итогам встречи в Стокгольме министр иностранных дел России посетовал, что западные дипломаты утратили культуру переговоров. 

Источник: RT ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ГЧ
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НАТО во главе с США планируют вторжение и оккупацию Украины под предлогом "защиты от нападения России"!
Это понятно уже всем! :))))
Гость332619
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За всеми событиями на Украине всегда стоят конкретные выгодополучатели и это не Россия. Это если смотреть на майдан, на события в ДНР и ЛНР и развал украинской промышленности и фактическое планомерное уничтожение энергетики страны. Это русофобская истерия, воспитание беспочвенной ненависти к РФ и много чего другого. России это не выгодно точно, значит это другие, внешние силы, которые получают выгоду от этого. Только хохлы этого не понимают. Разваливая страну и обвиняя во всех грехах РФ они готовят поколение, которое можно будет стравить с РФ и опять же получить выгоду.
Гость335929
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Это очевидно, ангажировали дурачков, которые могли бы стать крутыми в Евросоюзе. Теперь Украина - никто, тявкающая болонка на помойке.
Гость332271
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Вот только интересно,где долбанет новое 08.08.08.? В Донбассе,или в Крыму?
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