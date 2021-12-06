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Утверждения западных политиков о том, что Москва якобы вынашивает какие-то агрессивные планы против Киева, – это "абсурд и провокация", направленная на усиление напряженности между Россией и Украиной. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что видит серьезную угрозу Украине со стороны России, и предложил свои услуги посредника для деэскалации отношений.
"Сегодня страны НАТО рассматривают соседнюю с нами Украину как плацдарм для провокаций против России, и делают все, чтобы атмосфера напряженности поддерживалась",
– оценил ситуацию депутат. В комментарии RT он указал, что страны-члены НАТО, в том числе США, никак не способствуют реализации Минских соглашений. Вместо этого они сами усиливают украинский кризис и заставляют власти Незалежной действовать в том же духе.
Заявления Блинкена о "российской угрозе" прозвучали накануне его переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской встречи ОБСЕ. Госсекретарь настраивался "жестко" поговорить с российским коллегой. Однако на итоговой пресс-конференции именно Блинкен выглядел "побитым щенком" – по крайней мере, такую оценку дали читатели западной прессы.
По итогам встречи в Стокгольме министр иностранных дел России посетовал, что западные дипломаты утратили культуру переговоров.
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Это понятно уже всем! :))))